Šutar je izgovor za pomoč vojske na meji

Novembra je vlada Roberta Goloba presenetila z odločitvijo, da bo vojska policiji ponovno pomagala pri širšem varovanju državne meje. S takšno pomočjo so v času prejšnje vlade Janeza Janše močno omejili nezakonita prečkanja meje. Sedanja vlada je takoj po prevzemu oblasti pomoč vojske ukinila.

Iz vlade so pojasnili, da so se vrnili k politiki prejšnje vlade zaradi smrti Aleša Šutarja, da bi razbremenili policijo in bi ta lahko bolj skrbela za varnost ljudi. A podatki kažejo, da je bil razlog morda tudi, ker se je spet začelo povečevati število migrantov, ki nezakonito prihajajo v državo, vloga policije pa je, da jih na stroške davkoplačevalcev prepelje v središče države in jim s tem pomaga proti njihovemu pravemu cilju, kar so v večini primerov bogatejše države na Zahodu. Ker to prevozniško delo ni posebej zahtevno policijsko delo, če je sploh, lahko policistom pri tem pomaga s svojimi silami tudi vojska.

Statistika policije kaže, da je septembra in oktobra spet prišlo do vzpona števila migrantov, ki predstavljajo tudi tveganje za poslabšanje varnostne situacije. V času sedanje vlade prikazov po mesecih več ne objavljajo, preračun sem namesto njih naredil sam:

O varnostnih tveganjih povezanimi z migranti, ko gre za kraje, nasilje in posilstva, ljudje ne vedo veliko, ker ima policija prepoved obveščanja. A če postanejo težave prevelike, se razve tudi mimo cenzure oblasti. Kot se je v primeru smrti Šutarja izvedelo, da ni šlo le za naključno smrt nekega občana v Novem mestu. Ali kot se je izvedelo za vrsto posilstev deklet in žensk, čeprav jih je policija prikrivala ljudem.

V času tik pred volitvami bi to bilo lahko še posebej nerodno.

Prikrivali so iz policije, zaradi zahtev oblasti, in to še počnejo, v obvestilih o dogajanju po državi celo posilstva, ki so se zgodila na javnih krajih in tudi takšna, ki jih je zagrešil migrant, ki so ga ravno izpustili iz zapora, v katerem je bil zaradi mlatenja žensk. Tak primer je bil Maročan Ali Safini.

Kako velik porast števila ilegalnih migrantov, ki vstopajo v državo, je zadnja leta uspelo doseči koaliciji Svobode, SD in Levice s politiko odprtih vrat, kaže grafika s podatki od leta 2012.

Tokratna vlada je, z izjemo vlade Mira Cerarja leta 2015, ko se je zgodil velikanski val, absolutni rekorder med vsemi vladami doslej. Če primerjamo vlado Janeza Janše in Roberta Goloba, v času prve je na zmanjšanje števila migrantov sicer vplivala tudi epidemija Covida, so razlike preprosto velikanske.

Med slabih trideset tisoč v skoraj dveh letih in pol in več kot 150.000 v treh letih pol, je neverjetna razlika.

Zadnje poročilo policije o migracijah, ki se nanaša na čas do konca oktobra, kaže, da je letos v primerjavi z lani manj predvsem migrantov iz Sirije, kjer je Rusija izgubila vpliv. Celotno poročilo je takšno:

O prikrivanjih javnost, ko gre za konflikte z romsko skupnostjo in težave z migranti, bom nocoj govoril na Dolenjskem, kamor me je na pogovor skupaj z Bojanom Požarjem povabila poslanka opozicijske SDS Anja Bah Žibert. Moj namen bo tudi tam opozoriti, da ta prikrivanja dogajanja ljudem niso omejena le na tokratno vlado. Enake omejitve so za policijo veljale tudi v času prejšnjih vlad.

Sprememb ne bo, če o tem ne bomo javno govorili in tudi politikov prepričali, da to spremenijo, ker je slabo za državo.

Vabilo na prireditev je takšno: