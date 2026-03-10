Strokovnjak: Prisluhi, v katere je bila ujeta Vesna Vuković, niso ponaredek

Piše: Gašper Blažič

Tokrat ni bil kriv kibernetski napad, še manj kozmični dež, ampak kar opozicijska SDS. Tako se v Svobodi odzivajo na objavo zvočnih posnetkov, v katerih se je kot osrednja figura znašla Vesna Vuković, nekdanja generalna sekretarka sedaj največje vladajoče stranke, nekdaj pa novinarka, ki je najprej delala za Dnevnik, nato za Siol in kasneje Necenzurirano.

Novinar in ustanovitelj portala Požareport Bojan Požar je zadevo že komentiral, da vsak, ki vsaj malo pozna Vesno Vuković, ve, da so ti posnetki avtentični. Kajti določenih govornih figur ter lastnosti ni mogoče umetno regenerirati.

Kot je znano, mainstream mediji o afero molčijo ali pa poročajo zelo na kratko ter selektivno. Policija, ki bi morala sume kaznivih dejanj iz prisluhov takoj preveriti, pa očitno “nima časa”, kar se je pokazalo že takrat, ko smo spraševali policijo in tožilstvo, ali je odvetnika Sebastjana Kerčmarja, ki ga je menda izsiljeval Aleksander Repić, sploh preverjala. Odgovora nismo dobili. Kajti ljudi, ki so blizu oblasti, se očitno pusti lepo pri miru.

Reakcija vladajoče Svobode je bila povsem pričakovana. Trdijo, da gre za z umetno inteligenco obdelane posnetke zasebnih pogovorov sedanjih in nekdanjih funkcionarjev stranke. Tudi v generalnem sekretariatu vlade so za STA navedli, da se v javnosti “pojavljajo domnevni nezakoniti prisluhi, očitno prirejeni z uporabo umetne inteligence”. Kot so še pojasnili, generalna sekretarka vlade v pogovor z vsebino, ki jo omenjajo posnetki, ni bila vključena.

Češ da čas objave posnetkov ni naključen. Kot so izpostavili, so bili objavljeni ob zaključku dela preiskovalne komisije DZ pod vodstvom Tamare Vonte in tik pred zaključkom dela na projektu drugega tira. Menijo, da želijo s posnetki vzbujati dvom o iskrenosti dela preiskovalne komisije, v drugem primeru pa preusmeriti pozornost od uspehov vlade prvaka Svobode Roberta Goloba ter umetno ustvariti afero, s katero bi očrnili delo ministrice Alenke Bratušek kot tudi celotne vlade. Obenem v Gibanju Svoboda s prstom kažejo v največjo opozicijsko stranko SDS, kampanja katere se je po njihovem mnenju sprevrgla v “širjenje manipulacij, branjenje kriminala, razpečevanje domnevnih nezakonitih prisluhov in neutemeljene ter neresnične napade na vlado”. Dogajanje zadnjih mesecev po njihovih navedbah kaže tudi na jasen vzorec stopnjevanja pritiskov in provokacij.

Hkrati opozarjajo, da grožnje in manipulacije niso usmerjene le proti stranki, pač pa tudi največjim medijem v državi, s čimer da prvak SDS Janez Janša opominja, “kakšna politika čaka Slovenijo, če bi se vrnil na oblast”. Zatrjujejo, da tega ne bodo dopustili. “Nobena podla in umazana kampanja nas ne bo odvrnila od tega, da še naprej delamo za dobro ljudi in boljšo Slovenijo,” so sklenili današnji odziv. Nekateri mediji niso objavili vsebine posnetkov, ampak samo odziv Svobode. Vse jasno.

Dogajanje so sicer prijavili tudi pristojnim institucijam. Na policiji so za STA potrdili, da policija preverja avtentičnost posnetkov. Prav tako preverjajo morebitne razloge za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti. Več podatkov pa zaradi varovanja interesa nadaljnjega postopka ne morejo posredovati, so navedli. Vendar je že to dovolj močno sporočilo. Torej, iščejo grešnika, ki je vse to spravil v javnost. Podobno kot v primeru Aleksandra Repića in “kibernetskega napada”. Očitno se z varovanjem dostojanstva vladajočih ukvarja tudi Sova, ki je “zamočila” že v primeru priprav na vojaško operacijo v Iranu, zaradi katere je v bližnjevzhodni regiji na letališčih obtičalo več kot tisoč Slovencev, ki na razmere niso bili pripravljeni.

No, Svoboda lahko prepričuje javnost, da je vse skupaj zarota opozicije in da so naredili ponaredek. Toda stroka meni drugače. Niko Gamulin je na omrežju X objavil svojo analizo. Takole je zapisal: “Nisem sodni izvedenec za digitalno forenziko. A sem posnetek Vuković-Vonta vseeno analiziral. Spektralna analiza: 99,9 % energije pod 1.609 Hz. Telefonska kakovost. AI sistemi generirajo širokopasovni avdio do 8-16 kHz. Posnetek nima spektralnega profila sintetičnega govora. Omrežna frekvenca (50 Hz harmoniki): prisotna. SNR 6,2× pri 200 Hz. To pomeni, da je bil posnetek narejen v prostoru z električno napeljavo. AI tega ne generira. Variabilnost pavz v govoru: koeficient variacije 1,47. Naravni govor. AI-sintetiziran govor ima tipično CV pod 0,5. Ponavljajoči vzorci (copy-paste montaža): 0. Nobeden forenzični kazalnik ne podpira trditve, da so posnetki “obdelani z umetno inteligenco.” Nisem sodni izvedenec. Toda Gibanje Svoboda tudi ni. Razlika: jaz sem posnetek analiziral. Oni so izdali sporočilo za javnost.”

Malo kasneje je objavil še natančnejšo analizo:

Med drugim je spomnil tudi na odziv vpletenih: “Gibanje Svoboda je 9. marca 2026 trdilo, da so posnetki »obdelani z umetno inteligenco«. Generalni sekretariat vlade je govoril o »domnevnih nezakonitih prisluhih, očitno prirejenih z uporabo umetne inteligence«. Infrastrukturno ministrstvo je govorilo o »ponarejenih in lažnih vsebinah«.

Nobena od teh izjav ni bila podprta z ničimer. Ni forenzičnega poročila. Ni identifikacije konkretnega znaka AI obdelave. Ni neodvisne analize. Ni niti navedbe, kateri del posnetka naj bi bil sintetičen. To je primerljivo s situacijo, v kateri bi obdolženec na sodišču rekel: »Dokazi so ponarejeni« — in sodnik bi odgovoril: »V redu.« Brez izvedenskega mnenja. Brez protianalitike. Brez obrazložitve.”

Če povzamemo in potegnemo črto: glede na to, kako so v zadnjih letih v Svobodi zaradi medsebojnega zaupanja kontrolirali telefone, ni izključeno, da so tedanjo lastno generalno sekretarko na skrivaj – snemali. Oni sami. Verjetno pa je bil na delu “žvižgač”, bolje rečeno, kakšen skesanec iz vrst Svobode, ki je videl, kaj se dogaja. Kar potrjuje tezo, da se načina komunikacije Vesne Vuković pač ne da “oponašati” z umetno inteligenco.