Stojan Petrič bi moral nagnati Mediano in skuriti Delo, a tega filma ne bomo videli

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

V petek se je časopis Delo osramotil z objavo “raziskave” javnega mnenja Mediane, s katero so napovedali, da bo vladni zakon o privilegijih v nedeljo podprlo 24 odstotkov volivcev, ob tem, da jih 16 odstotkov še ni opredeljenih, in bo podpora torej kvečjemu še višja. 60 odstotkov bi jih naj zakonu nasprotovalo.

Včeraj pa so se še dodatno osramotili, ker dan po referendumu na naslovnici niso našli prostora za rezultate referenduma in tudi nič prostora, da bi ljudem pojasnili, kako so z napovedjo rezultata lahko tako dramatično udarili mimo. Med najmanj 24 odstotno napovedano podporo in dobrimi sedmimi odstotki, ki so se zgodili, je namreč velikanska razlika.

Tako so v Delu v petek povsem napak napovedali razplet referenduma:

So pa na Delu včeraj našli prostor, da so na veliko objavili še rezultate iste raziskave Mediane, po kateri bi se naj popularnost Svobode in vlade Roberta Goloba nenadoma močno povečala. Če sklepamo po tem, kaj je razkril nedeljski referendum, bi moral Stojan Petrič, če bi bil resen časopisni izdajatelj, Mediani takoj odpovedati pogodbo, časopis Delo pa skuriti in začeti sestavljati na novo. A Petrič ni resen časopisni izdajatelj. Časopis ima, da si ureja posle za Kolektor in zagotavlja pravo oblast za svoje poslovne interese. Ravnanje, ko narediš napako, potem pa prikrivaš, kaj se je zgodilo, je sicer sramota tudi za Kolektor iz Idrije. Če tako tudi gradijo, se nam slabo piše z drugim tirom.

Dosežke Dela pod Stojanom Petričem je nekdanja sodelavka na Večeru Miša Vugrinec, ki je odlično poročala o dogajanju v zdravstvu, tako opisala s primerjavo naslovnice po referendumu o vodah in tokrat:

V nedeljo je bilo za zakon 7,4 odstotka volivcev. Deleža 24 odstotkov, ki so ga kot minimum napovedali v Delu, pa vladnim strankam ni uspelo doseči v niti enem samem okraju po državi. Niti približno. Najvišji delež podpore za vladni zakon je bil med vsemi 88 v okraju Ljubljana Šiška, kjer je 470 volivcem uspelo doseči delež 19,4 odstotka. 19.580 volivcem pa 80,6 odstotnega. Celo, če bi to bil razplet na državni ravni, bi Delo in Mediana z anketo še vedno udarila mimo. A vsaj ne tako vesoljsko.

Kako se je v nedeljo razpletel referendum in kako so pojasnili povsem napak napovedane deleže, vam pokaže ta naslovnica:

So pa na vrhu druge strani Dela včeraj našli prostor za velik naslov, kako je ob polomu na referendumu poskočila popularnost Svobode in ocena vlade. Ker gre za isto agencijo, ki je povsem zgrešila rezultat referenduma, tudi temu ne moremo nič verjeti.

Primerjava rezultatov z zadnji meritvijo Mediane za POP TV, če upoštevamo le opredeljene volivce, je takšna:

Podobno kot Delo pa se je osramotil tudi Siol.net, kjer so vladne stranke tudi izvedle že dve čistki na vrhu uredništvo in podjetja. Na vrhu naslovnice so kot uredniški naslov objavili enako propagandno manipulacijo Levice in Aste Vrečko, kot Delo pri napačnem napovedovanju rezultata referenduma, da smo na referendumu odločali o veljavnosti starega zakonu iz časov socializma. To je laž in tudi pravno povsem neumno.

Na referendumu se lahko le zavrne zakon, ki je sprejet in še ne uveljavljen. Lažniva podtikanja vladnih funkcionarjev in strank in njihovih medijev, da so ljudje glasovali za privilegije po starem zakonu, ko so jih zavrnili v razširjeni različici po novem, so slaboumna.

Po ustavni ureditvi lahko ljudje na zakonodajnih referendumih le zavrnejo zakon, ki ga je v parlamentu večina ravno potrdila, a še ni obveljal, o drugih pa nimajo pravice odločati. Na referendumu so ljudje, ko so zavrnili privilegije, s tem kvečjemu vsebinsko zavrnili tudi prejšnji zakon. O katerem pa ne morejo dejansko odločati. A tega vladajoči nočejo slišati. Uredniki medijev pa vemo, da so naslovi sporočilo.