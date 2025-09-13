Številni očitki na račun nakupa helikopterjev za nujno medicinsko pomoč

Avtor: Vida Kocjan

Izbira dveh helikopterjev znamke Leonardo za helikoptersko nujno medicinsko pomoč je izredno sporna, visoka so tudi korupcijska tveganja. Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke je zato vložila zahtevo za sklic skupne nujne seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo ter odbora za zdravstvo.

V SDS zahtevajo obravnavo nepravilnosti v postopku nakupa dveh namenskih helikopterjev in predlagajo več sklepov.

Vzpostavitev helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP) v Sloveniji se vleče že vrsto let, medtem ko je tovrstna oblika pomoči v drugih državah EU že dolgo standard. Gre za ključni segment zdravstvenega sistema, saj omogoča hitro in učinkovito pomoč življenjsko ogroženim bolnikom na težko dostopnih območjih.

Resni dvomi glede izbire

Pri zadnjih postopkih vladnega javnega naročila za nakup in izbiro dveh helikopterjev so se pojavili resni dvomi o transparentnosti postopka, neupoštevanju strokovnih zahtev urgentnih zdravnikov in reševalcev, ustreznosti meril za izbiro ponudnika, korupcijskih tveganjih in prilagajanju razpisa favoriziranemu dobavitelju, to je helikopterjev znamke Leonardo.

Strokovnjaki (urgentni zdravniki, reševalci, gorski reševalci) so že večkrat opozorili, da izbrani helikopterji ne izpolnjujejo nujnih standardov za oskrbo življenjsko ogroženih pacientov, saj ne omogočajo ustreznega dostopa do pacienta in izvajanja ključnih medicinskih postopkov, kot je intubacija.

V SDS pri tem poudarjajo, da mora biti nakup reševalnih helikopterjev v celoti transparenten, strokovno utemeljen in brez korupcijskih tveganj. Gre za življenja ljudi, zato si Slovenija zasluži helikoptersko nujno medicinsko pomoč, ki bo učinkovita, sodobna in v službi državljanov.

Sprenevedanje Boštjana Poklukarja

Postopek nakupa vodi ministrstvo za notranje zadeve pod vodstvom Boštjana Poklukarja. Slednji je napovedoval, da bo v nekaj dneh podpisal tudi pogodbo z družbo Leonardo. Nato pa je prejšnji ponedeljek na obisku Gotenice dejal, da bodo na ministrstvu počakali s podpisom pogodbe, vse dokler ne dobijo izsledkov notranje revizije.

Vse lepo in prav, vendar je Poklukar zamolčal, da izredni nadzor nima nobene zveze s postopkom javnega naročanja in podpisom pogodbe. Pogodbo mora ministrstvo namreč v vsakem primeru podpisati, saj ga k temu zavezujejo pravila postopka.

Postopek javnega naročanja, v katerem je naročnik ministrstvo za notranje zadeve, je namreč pravnomočno končan. To pomeni, da mora ministrstvo v roku 48 dni od odločitve o oddaji posla, to je do 25. septembra, podpisati pogodbo z Leonardom. Tega podpisa pa ne more ustaviti ali zamakniti nobena revizija, sicer bo Leonardo podpis pogodbe zahteval prek sodišča. Kako je odločalo ministrstvo in kdo vse je koga preferiral, podjetja ne zanima. Tega se očitno zaveda tudi Poklukar, ki je v Gotenici priznal, da so dolžni pogodbo podpisati po zakonu o javnem naročanju oziroma znotraj datumov v skladu z zakonom. Zato je vsako govorjenje o tem, da bi lahko notranji nadzor kaj spremenil, samo sprenevedanje in zavajanje javnosti.

Velika korupcijska tveganja

To, da bodo počakali s podpisom pogodbe z italijanskim proizvajalcem helikopterjev, je bil zato samo izgovor, da se preusmeri pozornost javnosti drugam, predvsem s tega, da so očitno naredili vse, da bi Slovenija kupila helikopterje proizvajalca Leonardo. V povezavi s tem se omenjajo visoke provizije, denar naj bi šel neposredno v roke posameznikom, omenja se tudi možnost financiranja predvolilne kampanje stranke Gibanje Svoboda. Po razkritjih portala Nova24TV in objavi posnetka pa naj bi bila vezni člen kar Tina Gaber, spremljevalka predsednika vlade Roberta Goloba.

Ministrstvo za notranje zadeve je julija 2025 izbralo italijanskega proizvajalca Leonardo, ki je ponudil helikopterja za 31,96 milijona evrov z DDV, čeprav je konkurenčna ponudba proizvajalca Airbus Helicopters Deutschland znašala 30,36 milijona evrov. Podatki o članih komisije za izbor helikopterjev Leonardo AW169 v razpisu ministrstva javno niso razkriti, uradni viri ne navajajo imen posameznih članov. Vendar pa je znano, da je komisijo sestavljalo sedem članov, od katerih so bili večinsko predstavniki letalske enote policije. Pet članov je bilo iz letalske enote policije, ki imajo izkušnje z obstoječimi helikopterji Leonardo. Ti za potrebe policije povsem ustrezajo. Niso pa primerni za področje zdravstva. Dva člana komisije sta bila po dostopnih podatkih z drugih področij. Tednik Demokracija na zahtevo ministrstvu za posredovanje imen članov še vedno čaka. Po zahtevi za dostop do informacij javnega značaja pa sta poimenski seznam članov izbirne komisije pridobila portala Info360 in Preiskovalno.si. Trije člani in dva nadomestna člana sta bila z ministrstva za notranje zadeve in Letalske enote Policije. To so bili: Roman Petek, Dejan Podjed, Miha Jurjevec, Jure Olaj in še en nadomestni član s policije, ki pa za zdaj ni imenovan. Z ministrstva za zdravje sta bila člana Andrej Šmon in Denis Gorjup (nadomestni). Šmon je diplomirani zdravstvenik, v času imenovanja v komisijo je bil višji svetovalec v Službi za nujno medicinsko pomoč in izredne razmere na ministrstvu za zdravje. Pred tem je bil zaposlen na Reševalni postaji UKC Ljubljana. Med postopkom izbire helikopterjev je dal odpoved in se zaposlil v zdravstvenem domu na Koroškem. Zdravstveno stroko sta tako zastopala le en član (Šmon) in nadomestni član (Gorjup) z ministrstva za zdravje, reševalci in urgentni zdravniki pa so to ocenili kot nezadostno. Poudarjajo, da komisija ni vključevala dovolj strokovnjakov z izkušnjami pri helikopterski nujni medicinski pomoči, kar je privedlo do neupoštevanja ključnih medicinskih zahtev, kot je ustrezen dostop do pacienta.

Sumi o prirejenem razpisu

Preiskovalno.si tudi navaja, da je bil razpis oblikovan tako, da je favoriziral Leonardo, npr. z zahtevami po specifičnem sistemu TETRA in zaporedju filtrov na reflektorju, ki jih Airbus ni mogel izpolniti. Prav tako je sistem točkovanja dajal prednost Leonardu kljub nižji ceni Airbusove ponudbe. Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) pa je dodatno potrdil, da je bila zahteva po standardu EN 13718 nezakonita, kar še dodatno problematizira postopek.

Pri vsem tem je tudi zelo zanimiv odziv stranke SD. Že po pravnomočni izbiri so štirje poslanci SD na ministra Boštjana Poklukarja naslovili poslansko pobudo, v kateri so zahtevali razveljavitev razpisa in pripravo novega, ki bi upošteval minimalne kriterije zdravstvene stroke. Pod pobudo so podpisani Meira Hot, Damijan Bezjak Zrim, Bojana Muršič in Jonas Žnidaršič. Edina korist od tega je tudi njihovo priznanje, da izbrani helikopterji ne ustrezajo potrebam nujne medicinske pomoči (HNMP), saj imajo omejen dostop do pacienta, ne podpirajo komunikacijskega sistema zdravstvene dispečerske službe in nimajo ustreznih zmogljivosti za vitlanje. Zato se v SD na sklicanih sejah odborov ne bodo mogli sprenevedati oziroma potuhniti.