Steven Moore: Mnogi konservativci niso nikoli slišali ničesar dobrega o Ukrajincih. Poznali so samo laži.

Piše: Alvaro Penas

Steven Moore je nekdanji republikanski vodja kabineta v Predstavniškem domu ZDA, ki je večino svoje kariere delal na republikanskih kampanjah. Od začetka ruske invazije februarja 2022 je vsa svoja prizadevanja posvetil ustvarjanju konservativne podpore za Ukrajino. Moore je izvršni producent več dokumentarcev: Vera pod obleganjem, ki pripoveduje zgodbo o ukrajinskih kristjanih, ki so jih Rusi mučili in ubili zaradi njihove vere; No Priests Left, o preganjanju katoličanov v okupirani Ukrajini; in pravkar je v Davosu predstavil Ukradene otroke Ukrajine, o ukrajinskih otrocih, ki jih je ugrabila Rusija. Je tudi ustanovitelj nevladne organizacije Ukrajinski projekt svobode.

Kako se je porodila ideja o snemanju filma, kot je Vera pod obleganjem?

Zaradi različnih okoliščin sem v Ukrajino prispel peti dan vojne in želel pomagati. Marca sem ustanovil nevladno organizacijo Ukrajinski projekt svobode, ki je do danes na prizadeta območja dostavila približno 250 ton hrane, medicinske potrebščine, neprebojne jopiče in Starlinke, drone in generatorje v bližini frontnih črt. Leto kasneje sem srečal Viktorja, fanta, ki se pojavi v dokumentarcu in so ga Rusi mučili v Lugansku; ko mi je povedal svojo zgodbo, sem bil šokiran. V Ameriki je bilo veliko ljudi, ki niso bili iskreni glede razmer v Ukrajini, milo rečeno, na primer Tucker Carlson, zato sem se, ko sem slišal Viktorjevo zgodbo, zavedel, da je treba glede te norosti nekaj storiti. Jeseni 2023 sem njegovo zgodbo posnel na svoj iPhone in jo delil s številnimi ljudmi. Mnogi niso mogli verjeti, da so ga Rusi mučili z elektriko, ker je bil evangeličanski kristjan, da bi “izgnali demone”. Vsi so rekli, da je grozno, ampak če je res, zakaj nihče ni govoril o tem?

Zato smo iskali način, kako povedati to zgodbo, saj smo imeli spletno stran in celo razmišljali o snemanju filma. Takrat je Mike Johnson kot predsednik Predstavniškega doma ZDA glasoval proti vsakršni pomoči Ukrajini. Johnson je bil baptistični aktivist, preden je začel svojo kariero v Kongresu in je opravljal politično delo za baptiste, zato smo začeli kampanjo, v kateri smo Johnsona in druge republikance seznanjali o položaju baptistov, pravoslavnih kristjanov in katoličanov v Ukrajini ter k temu, da Rusija muči kristjane. Bilo je naporno, a smo bili uspešni. Takrat nas je poklical Colby Barrett in rekel, da želi, da sodelujemo pri snemanju filma o kristjanih v Ukrajini. Tako se je rodil film.

Film je bil tako uspešen, da je zdaj izšel kot serija pri Angel Studios, produkcijski hiši, ki stoji za filmom Izbrani.

Da, to je bilo vznemirljivo. V Angel Studios smo dobili štiri epizode vsebine. To je dva milijona ljudi, večinoma kristjanov, ki lahko slišijo naše sporočilo. To je odličen kraj.

V zadnjih mesecih se je podpora republikanskih volivcev Ukrajini zelo povečala, zlasti med tistimi, ki ob nedeljah obiskujejo cerkev. To je nedvomno rezultat vašega dela.

Da, mnogi konservativci so bili prepričani, da Rusija brani krščanstvo in razumeti je treba, da Moskva letno porabi 2 milijardi dolarjev za globalno propagando. Skoraj tretjina republikanskih volivcev meni, da je Rusija država, ki spodbuja ali varuje krščanske družinske vrednote, kar dokazuje, kako učinkoviti so Rusi na področju propagande. Nimamo toliko denarja, imamo pa resnico.

Ste bili priča reakciji, ki jo je poročilo o dogajanju v Ukrajini izzvalo med konservativci, ki so verjeli ruski propagandi?

Govoril sem na vrhu pastorjev Faith Forward organizacije Turning Point USA, ki ga je organiziral Charlie Kirk, pred približno 500 pastorji MAGA, zvestimi Trumpovimi podporniki in jim povedal, kaj sem videl. Pokazal sem jim tudi dvominutni napovednik za film in po petih minutah poslušanja so bili osupli. Dvajset ali trideset se mi jih je zahvalilo, ker niso imeli pojma. Težava je v tem, da ljudje, kot je Tucker Carlson, o Ukrajini govorijo stvari, ki niso bile resnične in mnogi konservativci niso nikoli slišali ničesar dobrega o Ukrajincih. Poznali so le laži.

Posneli ste tudi film o preganjanju katoličanov, Nobenega duhovnika ni več.

Da, gre za kratek dokumentarec, dolg 16 minut, ki skozi več katoliških duhovnikov govori o preganjanju na območjih, ki jih je okupirala Rusija. Ruske oblasti so formalno prepovedale Ukrajinsko grškokatoliško cerkev in katoliške humanitarne skupine na okupiranih območjih Zaporožja pod pretvezo, da delajo za tuje obveščevalne službe, kar je isti izgovor, kot se je uporabljal v sovjetskih časih. Prav tako so zasegli katoliške cerkve in nepremičnine ter jih predali Ruski pravoslavni cerkvi.

Dva od njiju imata grozljive zgodbe. Enega so hoteli pretepsti do smrti, a je na srečo preživel. Povedal mi je, da ga je Sveti Duh varoval in vprašal sem ga, kako. Rekel je, da so se kriki, brce in udarci zdeli zelo oddaljeni in da je čutil močno osebo zelo blizu sebe, ki ga je držala. V tistem trenutku je razumel, od kod so mučeniki prvega stoletja črpali svojo moč. Pogovarjali smo se z verniki in duhovniki, pravoslavnimi, katoliškimi in protestantskimi, in vera, ki jo kažejo Ukrajinci, je neverjetna. Vsi smo v veri amaterji v primerjavi z ukrajinskimi kristjani. Videl sem že stvari, ki so se zgodile tukaj in vem, kaj je statistično neverjetno, statistično neverjetne stvari pa so se mi zgodile že večkrat. Jaz jim pravim čudeži.

In zdaj ste v Davosu predstavili nov film Ukrajini ukradeni otroci. Kdaj bo izšel?

Verjetno februarja v Angel Studios. Davos je odlična priložnost, da pošljete sporočilo velikemu številu pomembnih ljudi in Ukrajinska hiša v Davosu opravlja odlično delo. Predstavili smo napovednik o Ukrajini ukradenih otrocih, zelo močan projekt, na katerem smo sodelovali z organizacijo Save Ukraine and Bring Kids Back UA, ki je predsedniška pobuda in z različnimi strokovnjaki na tem področju. V visokokakovostnem filmu smo intervjuvali nekatere od teh otrok in družine, ki čakajo na njihovo vrnitev.

