Ste že prebrali knjižno uspešnico Utišani? Ta opozarja, da nadzor nad besedami prinese nadzor nad mislimi!

Piše: Andrej Sekulović

Pred božično-novoletnimi prazniki je bila v prostorih Muzeja VSO predstavitev knjige Michaela Knowlesa Utišani. Predstavitev je vodil Boris Tomašič, gost je bil Janez Janša. Govorila sta o pomenu besed in orožju levice, kot je politična korektnost. Knjiga razkriva, kako je levica ugrabljala besede in jih sprevračala. In tudi o tem, kako se temu upreti.

Konec lanskega decembra je v prostorih Društva za vrednote slovenske osamosvojitve in Muzeja VSO v središču Ljubljane potekala predstavitev knjige Utišani: nadzor nad besedami prinese nadzor nad mislimi ameriškega avtorja Michaela Knowlesa. Knjigo je prevedla in izdala založba Nova obzorja, o njej pa sta govorila televizijski voditelj in direktor Novih obzorij Boris Tomašič ter prvak SDS Janez Janša, ki je h knjigi prispeval tudi predgovor. V pogovoru, ki ga je vodil Tomašič, je beseda tekla predvsem o tem, kako so levičarji ugrabili nekatere besede, spreminjali izrazje prek kulturne vojne in sprevračali resnico. Janez Janša je na kratko opisal glavne koncepte levičarjev, kot sta represivna toleranca in politična korektnost, ki jih uporabljajo za utišanje drugačnih mnenj. Ker je šlo ravno za božičen čas, sta se dotaknila tudi vojne proti božiču. Janša je izpostavil zaničevalen odnos zdajšnje oblasti do božiča, saj je slednja sklicala sejo na sveti večer, 24. decembra. »Celo v Velenju, ki ni ravno krščansko mesto, so v šolah dali otrokom prosto, medtem ko oblast sklicuje za ta dan sejo,« je ob tem pripomnil.

Na začetku je bila beseda

Na neki način gre za nadaljevanje serije knjig o Kulturni vojni Foruma São Paulo, ki jih je napisal Alejandro Peña Esclusa, je na začetku izpostavil Boris Tomašič. No, če v teh knjigah spoznamo teoretično zasnovo levičarskega delovanja, nam Knowlesova knjiga opiše, kako se to izvaja v praksi. »Knjiga nam pomaga razumeti stvari, ki so se dogajale in se še danes dogajajo okoli nas,« je prevzel besedo Janša. Zatem je spomnil na Sveto pismo, natančneje Evangelij po Janezu, ki pravi: »V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog.« Kot je dejal, se ukvarja knjiga prav s tem, kako pomembna je beseda in resničnost: »Kako je pomembno, da nekaj vidimo tako, kot je.« Velik del težav zahodne civilizacije namreč po Janši izhaja ravno iz kraje besed in sprevračanja pomena. Kot navaja avtor knjige, to počnejo preko politične korektnosti. Gre za marksistično skovanko, ki jo srečamo tako v Frankfurtski šoli kot v Maovi Kitajski. Korenine politične korektnosti pa so v Marxovem stavku, da je treba kritično prevrednotiti prav vse.

Pošast politične korektnosti

Iz tega izhaja kritična teorija, ki vse postavlja pod vprašaj. Vse postane subjektivno in podrejeno posameznim interpretacijam. »Spomnimo se na Nietzschejevo misel − boga ni, vse je dovoljeno,« je dejal prvak SDS. Utišanje je po njegovem mnenju doživelo vrhunec pred nekaj leti, ko je bil celo Donald Trump, predsednik najmočnejše države na svetu, v svojem prvem mandatu cenzuriran na družbenih omrežjih. »Niti Orwell si ni mogel zamisliti, da bo prišel čas, ko bodo utišali predsednika ZDA,« naj bi bil avtor zapisal v knjigi. Opozarja tudi, da demokracija ni mogoča, če ljudje ne razlikujejo med dobrim in slabim. Slednje pa je pogojeno s svobodo izražanja. »Nekdo, ki ima moč, da lahko sprevrača resničnost, bo težko govoril o demokraciji,« dodaja Janša. »Danes nismo utišani s silo, a politična korektnost povzroča, da postanejo določene besede družbeno nesprejemljive in si izmišljajo nove besede. Čeprav knjiga govori predvsem o ZDA, lahko z lahkoto dogajanje preslikamo na Slovenijo«, je izpostavil Tomašič.

Izguba standardov in korenin

Če je tradicionalna družba verjela v objektivno resnico, levica to zavrača. Zanjo absolutna resnica ne obstaja. Tako pridemo do trditve, da je spolov okoli 50, in do podobnih blodenj. »Avtor navaja, da je konservativna stran ubirala napačne metode pri boju proti tej prevladi. Imela je preveč libertaren pristop, naj ljudje govorijo, kar želijo. A to pomeni izgubo standardov, avtor pa pravi, da ima vsaka civilizacija neke standarde,« je razložil Janša. Božič je dober primer tega, saj je v sami srčiki civilizacije, a so ga levičarji spremenili v bolj abstraktno praznovanje, ki izgubi korenine, da bi bilo bolj vključujoče. Če so se v ZDA božične jelke spremenile v praznična drevesca kar čez noč, je v Sloveniji podobno stanje s tem, da v zadnjih letih Miklavž ne nosi več križa, ko pride pozdravit otroke v Ljubljani. »Glede na zdajšnjega župana, bo imel kmalu rdečo zvezdo,« ja na pol v šali pristavil Janša. »No, sedaj je bilo veliko govora o božičnici, ki pa je kar nenadoma postala zimski regres. Tega se ni spomnil sam Golob, gre za globalno gibanje levičarstva,« je dodal Tomašič. »Če se sprejme teza, da je vse dovoljeno, stvari izgubijo pomen. Božič je božič, resnica je resnica,« pravi Janša, ki je prav tako dodal, da si dve osebi nista enaki, če ena trdi, da sta le dva spola, druga pa, da jih je 47. Mnenja niso vsa enakovredna, nekaj je resnica, drugo pa zabloda ali laž. Velika napaka desnice je, da ni teh standardov ustrezno branila. Janša svari, da je prišlo tako daleč, da so na ameriških univerzah že odpuščali profesorje, če so rekli, da obstajata le dva spola. Ne zato, ker to ne bi držalo, ampak ker žali transspolnike. »V naravi tega ni,« je dodal. Vse to je posledica nevzdrževanja standardov in spuščanja meje.

Besedni inženiring levice

Knjiga je izšla v ZDA leta 2021, ko je prebujenska cenzura doživljala vrhunec. Takrat je kazalo, da je pred nami mračna doba in da se stvari ne bodo spremenile, a so se, je poudaril Janša. Trump je bil kljub cenzuri znova izvoljen. Levica je mislila, da ima popolnoma v šahu novejše generacije, a ni bilo tako. Janša je kot nekoga, ki je vplival na spremembe, omenil tudi ubitega Charlieja Kirka in njegovo gibanje Turning Point USA, ki je bilo dejavno na univerzah. No, kljub temu levica še zdaleč ni poražena. Poleg politične korektnosti je Janša izpostavil tudi represivno toleranco, ki je tipična levičarska skovanka; pomeni represijo do drugače mislečih in toleranco do levih idej. Prvi jo je razširil po ameriških univerzah Herbert Marcuse, pripadnik Frankfurtske šole. On jo je predstavil v luči, češ da ne smemo biti strpni do tistih, ki so sami nestrpni, če si želimo strpne družbe. Je pa levica tovrstne koncepte pripeljala do takšne skrajnosti, da je nastal odpor in so se stvari začele drugače obračati, pravi Janša. »Vrhunec tega utišanja je bil pri nas dosežen. To smo drago plačali. Je pa sedaj pred nami čas besed,« je bil proti koncu pogovornega omizja precej pozitiven Janez Janša. Tomašič je opozoril na »besedni inženiring« levice; ko postane samomor pomoč pri končanju življenja, slabo gospodarstvo postane negativna rast in tako naprej. »Besede so izredno pomembne,« je ob tem dodal voditelj priljubljene oddaje Kdo vam laže. Knjiga razkriva tovrstne manipulacije in še marsikaj drugega, naročite pa jo lahko pri založbi Nova obzorja po telefonu 080 34 77, po elektronski pošti [email protected] ali kar prek spletne strani https://vseknjige.si/artikel/utisani/.

(Članek je bi prvotno objavljen v tiskani Demokraciji, 1. januarja 2026.)