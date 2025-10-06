Starša poslanke Sare Žibrat “po vezah” znova nazaj na policiji

Piše: I. K. (Nova24tv)

Vir (podatke hranimo v uredništvu) nam je sporočil, da je Sara Žibrat prek političnih vezi poskrbela, da so obema staršema, ki sta ponarejala dokumentacijo v času epidemije koronavirusa in bila zaradi tega celo odpuščena, vrnili službi in jima še dodatno izplačali odškodnino za čas, ko nista bila zaposlena. Če je podatek resničen, gre za škandal, ki ni vreden le odstopa poslanke in generalnega direktorja policije, ampak kar vlade.

Naj spomnimo, da sta starša poslanke in podpredsednice Gibanja Svoboda Sare Žibrat nekdanja policista, ki naj bi se v času pandemije posluževala lažnih potrdil PCT, obenem pa naj bi vdrla v informacijski sistem policije. Posledično jima je grozila dveletna zaporna kazen. Ko je oblast prevzelo Gibanje Svoboda, z njim pa tudi njihova hči, sta bila zelo optimistična v zvezi s tem, da ne bosta šla v zapor, kot kaže pa tudi s tem, da bosta službi dobila nazaj.

Boris in Laura Žibrat sta se namreč znašla pod drobnogledom posebnega oddelka Specializiranega državnega tožilstva za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili. Vložen je bil obtožni predlog zaradi napada na informacijski sistem, ki je po drugem odstavku 221. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) kaznivo dejanje.

Drugi odstavek 221. člena KZ-1 sicer govori o tem, da se to kaznivo dejanje kaznuje z zaporom do dveh let. Natančneje gre za kaznovanje posameznikov, ki podatke v informacijskem sistemu uporabijo neupravičeno, jih spremenijo, preslikajo, prenašajo, uničijo ali v informacijski sistem neupravičeno vnesejo kakšen podatek, ovirajo prenos podatkov ali delovanje informacijskega sistema.

Grozili sta jima dve leti zapora, a sta želela še naprej delati v policiji

Policija ju je leta 2022 zaradi ponarejanja potrdil med pandemijo odpustila. V začetku marca 2023 sta se obravnavi na oddelku delovnega sodišča v Mariboru in Murski Soboti končali s tožbama, v katerih sta Boris (nekdanji inšpektor v sektorju uniformirane policije PU Murska Sobota) in Laura Žibrat (nekdanja kriminalistična inšpektorica v sektorju kriminalistične policije PU Murska Sobota) vložila tožbo zoper notranje ministrstvo oziroma policijo. Sodbo sta izgubila.

V obeh zadevah sta bili izdani sodbi, zadevi pa sta zatem končali v pritožbenem postopku pred Višjim delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani. Kot je poročal Vestnik, sta tudi drugostopenjsko sodbo izgubila. Šele pozneje je javnost izvedela, da naj bi starša podpredsednice Gibanja Svoboda celo vdrla v informacijski sistem. Oba sta si nato prizadevala za vrnitev izgubljene službe v policiji, čeprav jima je grozilo tudi do dve leti zapora.

Generalni direktor policije v Janševi vladi dr. Anton Olaj je takrat ob hišnih preiskavah zakoncev Žibrat poudaril “ničelno toleranco do zaposlenih, ki izvedejo kaznivo dejanje, saj so taka ravnanja nesprejemljiva glede na veljavne predpise in naravo policijskega dela”. Dodal je, da “ni prostora za policiste, ki izvajajo nezakonita dejanja, hkrati pa to meče slabo luč na policiste in policistke, ki pošteno in predano opravljajo policijske naloge”. Poleg zakoncev Žibrat je takrat odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi lažnih potrdil prejelo šest uslužbencev policije.

Vprašanja za policijo

Zdaj se jima je želja po vrnitvi v službo očitno uresničila, kolikor lahko verjamemo našemu viru. Na policijsko upravo smo zato naslovili vprašanje, ali sta Boris in Laura Žibrat res znova zaposlena na policijski upravi in ali sta od države prejela odškodnino, kljub temu da jima je bilo v postopku dokazano, da sta ponaredila potrdili PCT.

Če se izkaže, da sta bila res sprejeta nazaj v službo in da so bili za to odločilni politični pritiski podpredsednice Gibanja Svoboda, gre seveda za – zdaj že tipično – svobodnjaško zlorabo oblasti, zaradi katere bi bilo prav, da odstopi vlada.