Stanje se izrazito poslabšuje, kmetijsko ministrstvo pa pogoje kmetovanja še dodatno zaostruje

Piše: Moja Dolenjska

Kmetijske organizacije ne bodo več sodelovale v delovnih skupinah, ki preučujejo spremembe zakonodaje s kmetijskega področja, saj menijo, da se s predlaganimi spremembami pogoji za kmetovanje le še bolj zaostrujejo in ne gredo v pravo smer. Nadaljnjim pogovorom se bodo priključile, ko bodo od kmetijskega ministrstva prejele konkretne odgovore na svoje zahteve. Zaenkrat je le kup lepih besed, dejanja pa so povsem drugačna.

Dr. Jože Podgoršek, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS), je pri tem povedal:”Nadaljnje delo v delovnih skupinah trenutno nima več nobenega smisla, zato do izpolnitve nekaterih naših pričakovanj ne bomo sodelovali v njih. Slišali smo veliko pozitivnih sporočil kmetijske ministrice, ki navaja, da želijo z zakonodajo več mladih kmetov, manj birokracije, več lokalne hrane, zaščititi kmetijska zemljišča in podobno, vendar gre na žalost zgolj za dobro plasirana sporočila za javnost, medtem ko je realnost povsem drugačna.”

Dr. Podgoršek je poudaril, da se stanje v kmetijstvu izrazito poslabšuje, kmetijsko ministrstvo pa pogoje kmetovanja še dodatno zaostruje.

Ministrica Mateja Čalušić je v začetku februarja kmetom obljubila vpogled v analize, na podlagi katerih so nastale spremembe zakonodaje, ter učinke na sektorje, jih do sedaj še niso v celoti prejeli. Prav tako ne poznajo ključne vsebine podzakonskih aktov, na kar je vezano precej sprememb v zakonodaji.

Tudi Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije, je dejal, da organizacije pričakujejo, da se bo ministrstvo pred začetkom pogajanj o zakonodaji opredelilo do predlogov, ki so jih pripravile kmetijske organizacije. Pogajanja pa bodo nadaljevali, ko dobijo odgovore na vse njihove pobude.

Kmetijsko ministrstvo, ki ga vodi Mateja Čalušić (Svoboda), je konec januarja v javno obravnavo poslalo osnutke zakonov o kmetijstvu, o hrani, o varni hrani in krmi ter o zdravju živali, katerih javna obravnava se izteka, poleg tega je v javno obravnavo poslalo tudi osnutke novel zakonov o kmetijskih zemljiščih in o gozdovih. Zakone so večinoma pripravili v tajnosti, brez sodelovanja ključnih akterjev na področju kmetijstva. Zakone naj bi pripravljala predvsem Eva Knez, državna sekretarka, pred tem zaposlena v Gen-I, in Brane Golubović, bolj znan kot nekdanji politkomisar v vladi Marjana Šarca.