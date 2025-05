Sramotno obnašanje RTV Slovenija, ki služi interesom Hamasa – direktorica TVS sedaj piše protestna pisma na EBU

Piše: Gašper Blažič

Potem ko je na tekmovanju za letošnjo popevko Evrovizije Izrael zasedel drugo mesto (in celo prvo po točkah glasovanja ljudstva), so očitno levičarski lobiji v Evropi začeli dvigovati glave. Spomnimo, da so že lani hoteli doseči izključitev Izraela s tekmovanja, a jim to ni uspelo, prav tako tudi ne letos.

V to umazano kampanjo se vključuje tudi RTV Slovenija, zlasti nacionalna televizija s Ksenijo Horvat na čelu. Kot poroča STA, se je TVS spet obrnila na evropsko radiodifuzno zvezo. Gre za vse večje pomisleke glede nadaljnjega sodelovanja Izraela na dogodkih EBU, tudi na Evroviziji. Hkrati je TV Slovenija pozvala tudi k odprti razpravi članic o preglednosti letošnjega glasovanja in politikah sodelovanja. Zanimivo, v preteklosti, ko so na teh tekmovanjih zmagovali tudi zelo kontraverzni udeleženci, to ni bilo moteče.

Slovenija po novem nič več na Eurosong?

Seveda gre spet za podobne razprave kot pri športu. Spomnimo se, kako se je denimo šef Uefe Aleksander Čeferin zaklinjal, da politike na nogometnih igriščih ne bo, pa so vendarle dopustili nekakšno obredno poklekovanje v čast kakor protirasističnega gibanja Black Lives Matter. No, očitno se to seli tudi na področje Eurosonga. Čeprav se je v preteklosti že dogajalo, da so morali izvajalci zaradi “prevelike politične obarvanosti” besedil to spreminjati, pa očitno zaveza k apolitičnosti ne velja, ko gre za interese globalne levice. Podpora LGBT je skoraj obvezni del agende, sedaj pa so se spravili še na Izrael.

Kakorkoli že, direktorica Televizije Slovenija Ksenija Horvat je ob tem tudi napovedala, da če EBU ne bo sprejel konkretnih korakov in se do vprašanj opredelil, bo TV Slovenija razmislila o svojem sodelovanju na prihodnjih dogodkih Evrovizije. Dopis je zaključila z besedami, da na Televiziji Slovenija upajo, da prejmejo “resen in vsebinski odziv ter na obnovitev zaupanja v transparentnost, odgovornost in vrednote, katerim je EBU zavezan,” je objavljeno na spletni strani TV Slovenija, ki je posebej namenjena Evroviziji.

Leta in leta jih elektronsko glasovanje ni brigalo, zdaj pa zahtevajo transparentnost

Potem ko sta tudi belgijska in španska radiotelevizija EBU pozvali k transparentnosti letošnjega glasovanja na Evroviziji, katerega trenutna metoda po njuno ni več apolitična in povezovalna ter s tem primerna, je svoje pomisleke izrazila tudi Televizija Slovenija, je objavljeno na spletni strani TV Slovenija. “Kot direktorica Televizije Slovenija se ponovno obračam na vas z resnimi in vse večjimi pomisleki glede nadaljnjega sodelovanja Izraela na dogodkih EBU, zlasti na izboru za Pesem Evrovizije,” je v dopisu, ki ga je vodstvo TV Slovenija poslalo članom izvršnega odbora EBU, zapisala direktorica TV Slovenija. Kot je dodala, se je s tem vprašanjem nanje obrnila že lani, ko je navedla številne pomisleke – ti so se od takrat po njenem mnenju le še okrepili.

“Žal odziv, ki smo ga prejeli, ni vseboval prepričljivih ali konkretnih pojasnil, prav tako se v njem ni odražala nujnost in resnost zadeve, ki jo naslavljamo. V tem času so se humanitarne razmere v Gazi in na zasedenih palestinskih ozemljih še poslabšale, zaskrbljenost javnosti – tako v Sloveniji kot po vsej Evropi – pa se je občutno povečala,” je še zapisala Horvat, ki je ob tem omenila tudi letošnje rezultate telefonskega glasovanja na Evroviziji. Ti naj bi namreč po njenih besedah “še dodatno podkrepili nezaupanje javnosti”.

“Številni gledalci v Sloveniji in drugod so izrazili resne dvome o verodostojnosti in transparentnosti glasovanja, zlasti v političnem kontekstu, ki je obdajal tekmovanje. Občutek, da bi lahko politični interesi vplivali na odločitve o sodelovanju ali na končne rezultate glasovanja, je omajal zaupanje javnosti v nepristranskost EBU,” je poudarila direktorica TV Slovenija, ki je napovedala, da bodo v prihodnjih dneh EBU zastavili konkretna vprašanja glede preglednosti glasovanja.

“Zlasti nas zanima primerjava telefonskih glasov z glasovi prek spleta, saj menimo, da je to bistvenega pomena za ponovno vzpostavitev zaupanja v integriteto glasovalnega procesa. Kot javni mediji smo dolžni svojemu občinstvu zagotoviti točne in preverljive informacije,” je zapisala in dodala, da ne razumejo, zakaj je okoli teh postopkov takšna skrivnostnost.

Velika dvoličnost levičarjev

Torej, Horvatovo ni zmotila samo navzočnost Izraela, ampak tudi dejstvo, da je izraelska skladba prejela najvišje število glasov od občinstva. Po njeno je to lahko pogoljufano. No, če bi to dosegla kakšna druga država, bi verjetno vladala tišina. Zanimivo je, da je bilo glede t. i. televotinga doslej že veliko razprav, koliko je v resnici pošten in koliko ima varovalnih mehanizmov. Na TVS je bil uveden že konec 90ih let in se je pojavljal v več tekmovalnih oddajah, takrat so mnogi opozarjali na možnost manipulacij z vnosom telefonskih glasov. Leta 2002 je bil ta sistem glasovanja na Emi, ko je zmagala skupina Sestre, še posebej na udaru, takrat so tudi letele hude kritike na račun tedanje slovenske “prve dame Eurosonga” Miše Molk. Vendar je TVS očitke trmasto zavračala, češ da napak ni bilo in da je vse transparentno. Kasneje pripomb ni bilo več, vse do sedaj, ko se je Izrael spet pojavil v igri.

Vse to pa pomeni veliko dvoličnost vodstva s Kolodvorske, ki se obnaša kot RTV Hamas. Očitno pa je, da je bilo to usklajeno tudi z nedavnim kontraverznim nastopom predsednice republike Nataše Pirc Musar v Evropskem parlamentu. Ker smo ta nastop že komentirali, je odveč, da še enkrat ponavljamo dejstva o “lapsusu” Pirc Musarjeve in stalni propalestinsko usmerjeni politiki zunanje ministrice Tanje Fajon, evroposlanca Matjaža Nemca in levičarskih radikalcev iz Levice. Dejstvo pa je, da jih veliko število glasov ljudstva za Izrael zelo moti. Pomeni namreč, da je njihova propaganda vendarle šibka.