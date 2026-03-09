Sprevrženo: predsednica Slovenije za novo vodjo KPK ustoličila skrajno levičarko, ki je povrh vsega še njena odvetniška klientka

Piše: Gašper Blažič

Če je državni zbor še pred kratkim po rokohitrskem postopku ustoličil tri nove ustavne sodnike, varuha človekovih pravic ter guvernerja Banke Slovenije, je pri imenovanju vodje KPK predsednica republike Nataša Pirc Musar imela proste roke.

Predsednica republike se je dokončno odločila in tik pred volitvami za novo predsednico senata Komisije za preprečevanje korupcije imenovala pravnico Katarino Bervar Sternad, s katero je v preteklosti poslovno sodelovala. Gre torej za šolski primer klientelizma. Že pred dvema letoma se je Bervar Sternadova pojavljala tudi v krogu kandidatov za novega varuha človekovih pravic, vendar je državni zbor na to funkcijo pred kratkim imenoval Simono Drenik Bavdek. Svoj mandat bo Bervar Sternadova nastopila 1. aprila, kar je sicer že po volitvah, a vse skupaj smrdi po še enem kadrovskem vrtiljaku, s katerim želi globoka država ovirati morebitno prihodnjo desno vlado. Spomnimo: v preteklosti sta KPK vodila dva razvpita predsednika, in sicer Drago Kos ter Goran Klemenčič.

Zadnji predsednik Robert Šumi se je sicer izkazal bolje kot predhodniki, čeprav je res, da je že Klemenčič po škandaloznem poročilu, s katerim je hkrati naskočil tako Janeza Janšo kot Zorana Jankovića, ravnal pogumno, ko se je lotil Katarine Kresal zaradi stavbe NPU. Klemenčič je bil najprej državni sekretar pri Kresalovi, njegova obremenitev svoje nekdanje nadrejene pa je povzročila tudi njen dokončni politični padec.

Pet kandidatov za predsednika KPK

Na zadnji razpis za mesto predsednika KPK je prišlo pet kandidatur. Kandidacijska komisija je predsednico republike obvestila, da štirje kandidati izpolnjujejo zakonsko predpisane pogoje, eden pa ne. Poleg Bervar Sternadove je kot zelo primernega ocenila tudi Denisa Stroliga. Komisija je še ugotovila, da sta za mesto predsednika KPK primerna in izpolnjujeta zakonsko predpisane pogoje tudi Andrej Matvoz in Matej Mencej, pogojev pa da ne izpolnjuje Zvonko Zinrajh. Na koncu se je Pirc Musarjeva odločila za kandidatko, o kateri je še malo pred tem sprenevedavo trdila, da se poznata bolj »na daleč«. Fotografije izpred nekaj let s podelitve posebnega priznanja na področju varovanja človekovih pravic kažejo, da ni čisto tako. Mnogi so že takrat ocenjevali, da se bo Bervar Sternadova prebila na katero od državnih funkcij. In se je res. Uradno se je sicer predstavila v sredo, 18. februarja.

Znana je kot levičarska aktivistka

Spomnimo: v primeru Bervar Sternadove gre za direktorico Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij (PIC) in članico ženske organizacije »Ona ve«, bazena za črpanje levičarskih vodilnih ženskih kadrov, iz katerega izhajata tudi Nataša Pirc Musar in Urška Klakočar Zupančič. Pirc Musarjeva je Bervar Sternadovo nagradila kmalu po nastopu svoje predsedniške funkcije; Bervar Sternadova je prejela prvo priznanje predsednice republike na področju brezplačne pravne pomoči oz. človekovih pravic. Verjetno tudi zato, ker vsa leta nudi veliko podporo nezakonitim migracijam. Kot vodilna v t. i. nevladni organizaciji PIC se je namreč “izkazala” že v letih 2018 in 2019. Takrat je namreč na TV Slovenija zatrjevala, da večina migrantov ne more »zakonito vstopiti v nobeno od evropskih držav«, torej prek mejnih prehodov, zato to počnejo na nezakonit način, osebne dokumente pa odvržejo zato, ker potem laže zaprosijo za azil. Povedano drugače: če bi povedali resnico, iz katere države prihajajo in tudi, kdo v resnici so, bi jih slovenski varnostni organi vrnili v državo, iz katere so prišli. Vsaj tako je veljalo včasih, pod Golobom se je tudi to spremenilo. Bervar Sternadova je tako posredno priznala zlorabo azilnega postopka ter pomoč PIC-a pri tem. Potrdila je tudi, da sodelavci PIC-a migrantom že v Bosni in Hercegovini dajejo navodila, kaj naj storijo, ko prestopijo slovensko južno mejo.

Kako je pomagala ilegalnim migrantom

Portal Moja Dolenjska je že pred leti objavil tudi dokaze o tem, kako je Bervar Sternadova vplivala na migracije. Iz zapisnika Policijske postaje Črnomelj je razvidno, da se je Bervar Sternadova v telefonskem pogovoru policiji v Črnomlju predstavila kot direktorica PIC-a in povedala, da so jih poklicali tujci, ki se nahajajo na območju PP Črnomelj. Dejala je, da se migranti nahajajo pri naselju Učakovci in da vsi želijo zaprositi za mednarodno zaščito. V nadaljevanju je na telefon dežurnega policista poslala »GPS lokacijo, kjer se tujci nahajajo«, istočasno je to poslala še na elektronsko pošto PP Črnomelj. V elektronski pošti je navedla imena in rojstne podatke štirih Afganistancev. Policisti so jih nato prijeli v Učakovcih, pri hiši št. 12. Bervar Sternadova je v elektronski pošti policistom še zagrozila, »da bo v primeru vračanja tujcev v Republiko Hrvaško zoper policiste vložila kazensko ovadbo«. V zapisniku PP Črnomelj je še zapisano: »Pri navedbi razlogov za mednarodno zaščito navedejo, da v Sloveniji vlagajo prošnjo za mednarodno zaščito, ker so jim tako svetovali predstavniki nevladnih organizacij iz Republike Slovenije, ki so jih obiskali v Bosni in Hercegovini.« Migranti so še povedali, da so jim predstavniki nevladnih organizacij v BiH delili navodila, kako naj ravnajo, ko pridejo na ozemlje Republike Slovenije, da jih ne bodo vrnili na Hrvaško. En izvod navodil so migranti v policijskem postopku tudi izročili policistom. Na letaku so točna navodila, hkrati pa tudi kontaktne telefonske številke nevladnih organizacij Slovenske filantropije, društva Odnos in Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC, je poročal portal Moja Dolenjska.

Podobno se je dogajalo tudi na Policijski postaji Ilirska Bistrica. Iz uradnega zaznamka je razvidno, da je v kampu v Veliki Kladuši migrant stopil v stik z nevladno organizacijo PIC. Kamp sta obiskala “Andrej in neznana ženska, ki se je predstavila kot odvetnica PIC”. Migrantu sta pojasnila, kako mora zaprositi za azil, in mu obenem ponudila brezplačno pravno pomoč pri pridobivanju statusa azilanta v Sloveniji. Izročila sta mu telefonsko številko, preko katere je v aplikaciji WhatsApp tudi komuniciral. Policistom je povedal, da je bil s PIC-om ves čas v stiku. Dejal je, da je moral, preden so krenili na poti iz BiH, PIC-u posredovati podatke o osebah, ki potujejo z njim. Na PIC-u so mu dejali, da ne bo težko, da jih bo policija prijela pri prehodu državne meje med Hrvaško in Slovenijo in da naj jih obvešča tudi o postopku na policiji. Če policija ne bo sprejela vloge za azil, pa naj jih o tem nemudoma obvestijo, da »bo PIC ukrepal zoper policijo«. Bervar Sternadova navedbam ni oporekala in jih doslej nikoli ni zanikala.

Z ovadbo nad Urbanijo, sodelovala Pirc Musarjeva

Bervar Sternadova je leta 2021 kazensko ovadila tudi Uroša Urbanijo zaradi dogajanja na Slovenski tiskovni agenciji (STA). Pri tem pa jo je zastopala odvetniška pisarna Pirc Musar & Lemut Strle. Ovadba proti Urbaniji, direktorju Ukoma v času zadnje Janševe vlade, je bila vložena kakor zaradi domnevne zlorabe položaja, prestopa meje uradnih pravic in opustitve uradne dolžnosti v zvezi z (ne)financiranjem STA. Urbanija je proti ovaditeljici takoj vložil protiovadbo, ki pa jo je tožilstvo brž zavrglo. No, do obtožbe Urbanije ni prišlo, saj je računsko sodišče decembra 2024 potrdilo, da je glede STA ravnal v skladu s pogodbo in zakonodajo. Kar pomeni, da je bila ovadba brezpredmetna in celo kriva (kar je prav tako kaznivo dejanje). Da je pri tem dejanju sodelovala sedanja predsednica republike, pa je prav tako simptomatično.

In takšna oseba naj vodi organ, ki nadzira funkcionarje glede korupcije? Morda bosta podobne funkcije zasedla kar Nika Kovač in Jaša Jenull, kdo ve? Pravzaprav takšna kadrovska poteza dejansko dokazuje, da sedanja predsednica Nataša Pirc Musar ravna zelo podobno kot »drugorazredni« nekdanji predsednik Danilo Türk.