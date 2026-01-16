Sprevržena Nika! Ko predsednik SDS napove zapiranje pipic nevladnikom, se sama s svojim (ne)delom istoveti z gasilskimi društvi!!??

Piše: Celjski glasnik
Ko gre za davkoplačevalski denar oziroma v primeru slovenskih vladnih nevladnih organizacij za lahke zaslužke za svoje nedelo, le-tem dejansko ni prav nič sveto.
Tako se denimo želi Nika Kovač, ki v življenju dejansko ni naredila nič koristnega, želi primerjati z gasilci in ljudmi, ki pomagajo sočloveku v hudih stiskah.
Da Niki Kovač ni nič svetega, so dokazali v Inštitutu 8. marec, ko so se ob napovedi predsednika SDS, da bi si prizadeval za zapiranje finančnih tokov nevladnikom, želeli primerjati z gasilci, hkrati pa želijo manipulirati z dejstvi. V Mengšu, kjer je predsednik SDS Janez Janša spregovoril na to temo, vsekakor ni imel v mislih nevladnih organizacij, ki s prostovoljstvom, pomagajo sočloveku in s požrtvovalnostjo včasih tvegajo svoja življenja.
V omenjenem inštitutu se še kako dobro zavedajo, da se zadeva nanaša na takšne, kot so sami, ki želijo s svojim nedelom živeti ugodno in lagodno življenje. Zaradi tega s svojimi izjavami, da se pogovarjamo o ukinjanji financiranja vseh nevladnih organizacij zavajajo ljudi in zopet ščuvajo proti nasprotni politični opciji, ki jim nastavlja ogledalo.