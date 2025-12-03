Sprenevedanje Tine Gaber Golob: najprej je SDS obtoževala manipulacij, sedaj za medijski zakon krivi koalicijske partnerje

Piše: Ž. K. (Nova24tv)

Tina Gaber Golob je razkrila nejevoljo, ki se zaradi novele zakona o medijih širi med spletnimi vplivneži. Ti naj bi bili sedaj tarča inšpekcij in nerazumnih zahtev inšpektorjev. Zato jim skuša dopovedati, da njen soprog z zakonom praktično ni imel nič – kljub temu da je zakon potrdila vlada, ki jo vodi, in v državnem zboru koalicija, kjer ima večino stranka, ki jo prav tako vodi njen soprog. Naj razume, kdor more!

“Žal mi je, da se secira delo SP-jevk/cev, mamic, mladih punc in fantov, ki se trudijo nekaj ustvariti, delati, ne jamrati ali jemati od države … medtem ko drugje vidimo oglase, kampanje, sponzorstva, ambasadorstva, pogodbe in honorarje … pa nihče nikoli ne vpraša, kdo je naročnik, kdo je plačnik ali kje piše, da je to oglas,” je zapisala na družbenem omrežju Instagram.

No, če ni kriv njen soprog, mora biti kriv nekdo drug. In ker za zakon ne more okriviti opozicije, je okrivila koalicijske partnerje Gibanja Svoboda. “Tržni inšpektorji spadajo pod Ministrstvo za gospodarstvo, ki ga vodi minister Han (SD), in ne Svoboda ali Robert Golob. Zakon o medijih pa je napisala Levica,” je zapisala. Skratka, njen soprog ni kriv, da je zakon obupno slab, krivi so vsi ostali.

Dejstvo pa je, da so slabo novelo o medijih podprle vse koalicijske stranke (Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in Levica). Dejstvo je tudi, da je zakon napisala Levica, a to ni nič več kot opomba pod črto, saj so, še enkrat, novelo podprle vlada skupaj z vsemi koalicijskimi strankami.

Iz zapisa pa tudi jasno izhaja, da je že v teku predvolilna kampanja in da bo boj srdit, ne zgolj med levim in desnim delom slovenske politike, pač pa tudi znotraj levega političnega tabora. Premierjeva soproga je namreč v zapisu namignila, da so inšpekcije del predvolilnega boja. “Konec koncev si marsikdo želi koga očrniti in vplivneže dobiti na svojo stran, sploh v letu pred volitvami. Ker vplivneži imajo svojo moč in ne majhno. Eni so to že konkretno pogruntali, drugi pa še bodo,” je zapisala.

Sprenevedanje Tine Gaber Golob

Na koncu pa ne moremo niti mimo dejstva, da se je prav premierjeva soproga glasno borila za sprejem novele zakona o medijih, kritike zakona pa je obtožila manipulacij. Medtem ko je (denimo) spletna vplivnica Zala Klopčič upravičeno opozarjala na nevarnosti zakona, je Tina Gaber Golob opletala s floskulami, kot so “imperij laži” in podobno.

Tako je dejala: “Nihče ne obvlada umetnosti zavajanja in manipulacije tako spretno kot oni. Bum! Vedno znova iz nič sprožijo gibanje in vanj privabijo vse dobre, nič hudega sluteče ljudi,” je zapisala. “Imperij laži deluje brezhibno – s svojimi trobili, portali, omrežji,

Nato pa še zapis, ki se je izredno slabo postaral in razkriva absolutno sprenevedavnost premierjeve soproge: “Dragi influencerji, ne nasedajte. Pod pretvezo, da vam želijo pomagati, vas vabijo v svoje gnezdo. Ne verjemite nič. Zaradi sebe. Ni pošteno, da si jemljete k srcu nekaj, kar se nikoli ne bo zgodilo.”

No, pa se je vendarle zgodilo… To, kar je opozarjala opozicija, Zala Klopčič, stroka in širša javnost. Odgovoren pa je v prvi vrsti njen soprog in njegovi koalicijski partnerji.