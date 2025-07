Sporočilo za Janeza Pogorelca in ostale ujetnike levičarskega pranja možganov

Piše: Groletor/X, Nova24tv.si

Sporočilo za Janeza Pogorelca in ostale ujetnike levega “brainwashinga”: Učna ura kako in zakaj sovraštvo do Janše spremeniti v ljubezen do Janše. Poenostavimo vse do temeljev.

Levica, kolesarji, mediji in del sodstva so zblojeni aktivistični Sorosevi narcisoidni psihopati, ki se nikakor ne mislijo ustaviti pri svetem pohodu proti svojemu svetemu cilju. Kdor koli jim konkretno stopi na pot, ga doleti medijski umor, ščuvanje in psihiranje javnosti proti njemu ter naprtitev sodne veje oblasti nanj.

To pomeni, da bo desnica, dokler ima levica tako moč v medijih, kolesih, politikih in sodstvu, stalno na ultra tapeti. Sedaj so ljudje – tisti, ki volijo desnico, z izjemo nekaterih, ki so nasedli na propagando medijev – že prišli do spoznanja, da je vse skupaj le umazana igra levice in da Janša ni praktično kriv ničesar, za kar ga obtožujejo.

Janez Janša je nekaj najboljšega, kar se je desnemu polu Slovenije kadar koli zgodilo

To isto pa ne velja za nobenega drugega politika na desnem polu v isti meri kot za Janšo. Janša je edini politik na desnem polu, ki je postal “bulletproof” oziroma neprebojen za napade te leve zveri. Njega se noben napad in blatenje ne dotakneta več. On je edini desni politik z najučinkovitejšimi protitelesi proti levemu virusu. Obenem je tudi daleč najbolj uveljavljen in efektivno potrjen politik, ki ima edini moč, da konsolidira desno volilno telo. Janez Janša je nekaj najboljšega, kar se je desnemu polu Slovenije kadar koli zgodilo. Ti navijaš za njegov odstop, a kaj se bi zgodilo s slovensko desnico po njegovem odstopu? Mediji in leva politika bi dobili darilo. Dobesedno darilo. Dobili bi proste roke in novega grešnega kozla, javnost pa bi rabila spet nekaj let, preden bi zares dojela, da je bila prevarana. To je namreč največja laž medijev in leve politike, ki je okužila tudi tebe.

Da bi za desnico bilo vse boljše, če gre Janša stran. Da bi bila desnica kot levica, z več majhnimi strankami in razpršenimi glasovi. A to je laž. Ta pristop učinkuje le za levico, ker mediji levih strank ne napadajo in si lahko privoščijo šibke in razpršene stranke. Desnica tega privilegija nima. V trenutku, ko se desnica razprši, bo to njen konec. Ker jo bodo mediji dobesedno raztrgali. Kako ne vidite tega? Jasno je kot beli dan.

Prosim spreglejte. V politiki ni prostora za čustva in nevoščljivost, ampak le za racionalnost in objektivnost. Levica naj bi tukaj desnico vodila z zgledom – glejte kako lepo deluje, mi smo demokratični, imamo več strank, vsako leto nove, vsakih par let menjamo vodstvo strank itd., pozabijo pa povedati in vi pozabite VIDETI, da je vodstvo v ozadju vedno isto, to je le predstava za javnost. Menjavanje obrazov in nove stranke so predstava za javnost, tako za levi pol, da igrajo na duše svojih volilcev in se delajo demokratične, in za desni del, da z zgledom, kako lepo vse deluje na levi strani in kakšne uspehe imajo, skušajo speljati desni pol v to slastno past. Past, ki jo z ‘zgledom’ levih strank predstavljajo kot najbolj demokratično.

Janez Janša je edino upanje za Slovenijo. Imeli ga bomo še le kakšnih 15 let. V trenutni družbeno-politični konfiguraciji Slovenije ni boljšega kandidata za osvoboditev Slovenije, kot je on. Resnica je torej ravno obratna od te, ki ti jo in nam jo skušajo prodati mediji in ki se zdi na prvi pogled tako zelo pravilna in mamljiva, a je vse prej kot to. Razpršenost in menjavanje obrazov na desni strani na desnem polu ne more delovati, dokler obstaja ta levi velekompleks politmedisodne oblasti. Kateri koli novi obraz na desni strani se pojavi in bo z isto močjo kot Janša ogrožal njihov levi monopol nad vsem, ki ga trenutno imajo, bo deležen Janša tretmaja. In mislim, da noben drug politik in nobena stranka v tem trenutnku nista zmožna zdržati tega medijskega pritiska. Problem niti niso politiki sami in stranke same, problem je lažni medijski pritisk na javnost in javnost rabi svoj čas, da sprocesira plasti laži – in to je čas, vržen stran.

Čas, ki z Janšo ne bi bil izgubljen, ker je javnost vse to procesiranje že opravila. In na to levica igra – na pridobivanje časa. Več časa kot imajo, globlje se lahko zarinejo v vsako plast slovenske države. In vedno težje se jih bo otresti. Njim je prerekanje na desnem polu najbolj koristno, ker desnica izgublja čas z lažno ustvarjenimi spini.

Vse desne stranke, razen SDS, pa morajo posledično porabljati čas, da pri svojih volilcih izničijo medijski “brainwashing”. In čas teče. Poglejte trenutno vlado, skregani so do onemoglosti, a mediji se jo na vse pretege trudijo prikazati kot najbolj konsolidirano skupino in izničevati negativne efekte za njeno volilno bazo. Dobro vemo, da je za desnico ravno obratno.

Zato je absolutna večina na prihodnjih volitvah izključno za SDS edina možnost, da se pridobi čas in izniči levi pohod proti slovenskim vrednotam, proti slovenskemu narodu. Odprite oči, gre za Slovenijo, gre za naše otroke.