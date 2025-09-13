Splet razburja višina pokojnine Francija Keka: Objavil je številko kakor v posmeh…

Piše: Moja Dolenjska

Nekdanji politik propadle stranke Zares in snemalec skritih kamer Franci Kek se naj bi nedavno upokojil, na spletu pa je objavil izpisek pokojnine, ki jo je dobil. Znesek je razburil mnoge, ki se sprašujejo, od kje Keku takšna pokojnina. Kakor koli že – pa naj bo številka prava ali ne, objava takšne številke zveni kakor posmeh večini upokojencev, ki prejemajo mnogo, mnogo manj, pa tudi posmeh številnim delavcem, s pol nižjo plačo od te pokojnine in ki bodo – če sploh dočakajo, prejemali tako rekoč “dva črna, dva bela”, da jim ne bo ne živeti, ne umreti.

Glede na objavljeni izpisek Zpiza naj bi Kek za september prejel nekaj manj kot 2600 evrov pokojnine, pri čemer ni povsem jasno, od kje si naj bi prislužil takšen visok znesek. Glede nas podatke iz Wikipedije je bil Kek, ki je po izobrazbi socialni delavec, do leta 1998 zaposlen na Zavarovalnici Tilia kot vodja tržnega komuniciranja in odnosov z javnostmi, tri leta je bil poslanec v državnem zboru, v vmesnem času pa naj bi se bolj kot ne ljubiteljsko ukvarjal s kulturo in filmsko produkcijo. Ker ne gre ravno za dela, ki kjer bi bile plače kdo ve kako visoke, se zato številni upravičeno sprašujejo od kod mu takšna pokojnina. Razen, če seveda ne gre za še eno njegovo potegavščino, narejeno z orodji UM (umetne inteligence).