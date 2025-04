Splačalo se mu je: prišel v oddajo Tarča, pohvalil Golobovo pokojninsko reformo in dobil nov mandat na čelu ZPIZ

Piše: G. B.

Vlada se je na včerajšnji dopisni seji odločila, da poda soglasje k imenovanju Marijana Papeža za nov mandat na čelu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz). To bo že njegov šesti zaporedni mandat na tem mestu. Začel ga bo v soboto, končal pa 11. aprila 2029.

“Imenovani generalni direktor je poznavalec pokojninskega sistema, ki funkcijo strokovno in kakovostno opravlja tudi sedaj,” so po seji vlade zapisali v uradu vlade za komuniciranje. Papež je po njihovih besedah vsako leto ob predstavitvi letnih poročil zavoda prejel najvišjo oceno za opravljeno delo, člani sveta zavoda pa so mu zaupali. Poleg tega je tekom preteklih mandatov izvedel več uspešnih projektov, so dodali.

Vse do danes je bila podpora vlade Papežu, ki se mu že peti zaporedni mandat izteka danes, negotova. Svet zavoda ga je za generalnega direktorja tudi v novem štiriletnem mandatu imenoval februarja. Odtlej je čakal na soglasje vlade. Vlada je sicer v četrtek začela obravnavo predloga soglasja k njegovemu imenovanju, ki so ga pripravili na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, vendar jo je prekinila.

O tem je v četrtek še pred sejo vlade razpravljala tudi koalicija na rednih usklajevanjih, a dokončne odločitve ni sprejela. V Levici so imenovanje Papeža za njegov že šesti mandat na čelu Zpiza podprli. V SD so dejali, da na glasove SD ne more računati, saj so podpirali Anjo Kopač, sicer nekdanjo ministrico. V Gibanju Svoboda pa so poslušali argumente za in proti.

Svet Zpiza, ki ima 27 članov, je Papeža na tajnem glasovanju podprl s 17 glasovi. Njegova protikandidatka, nekdanja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač iz vrst SD pa je dobila devet glasov. Ena glasovnica je bila neveljavna. V SD so takrat izrazili podporo Kopač, ki ima po njihovi oceni ustrezna znanja in izkušnje.

No, Papež si je očitno pridobil simpatije vlade brž ko je v oddaji Tarča pohvalil pokojninsko reformo Golobove vlade. Dan kasneje ga je vlada že potrdila …