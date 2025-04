Spisek privilegiranih leta 2023 z vsotami, ki so jih dobili

Piše: Peter Jančič, Spletni časopis

Svetlana Makarovič je leta 2023 dobila 19.774 dodatka k pokojnini za svoje zasluge. Po višini je bila na tretjem mestu med vsemi zaslužnimi. Pred njo sta bila Zorko Simič s 22.946 evri in Milan Dekleva s 25.668 evri. To kaže odgovor ZIPIZ o prejemnikih privilegija v letu 2023.

Od ZPIZ sem zahteval celoten spisek trenutnih prejemnikov dodatkov za zaslužnost in to z zneskih, ki jih dobivajo, pa tudi podatke, katerim posameznikom so sami brez obveščanja javnosti v zadnjem desetletju dodelili pravice z dedovanjem dodatka za zaslužnost k pokojnini. Po zakonu iz časov socializma je o dodelitvah družinskim članom lahko odločala vlada, a je morala podatke o tem objaviti v uradnem listu. V zadnjem desetletju po reformi ZPIZ-2 pa vdovam ali vdovcem ta dodatek avtomatični (kot pravico) dodeljuje ZPIZ in svojih odločitev javno ne objavlja. Tako so mi vsaj pojasnili iz vlade.

Na prošnjo, da mi posredujejo imena vseh, ki so jim na ZPIZ dodelili dodatke na tak način, ker ima javnost pravico vedeti, so mi iz ZPIZ odgovorili, a zdi se, da je prišlo v odgovoru do napake in mi niso poslali čisto vseh podatkov, nekaj pa jih je tudi težko razumeti.

Po podatkih, ki so mi jih poslal, bi bil naj posamezniki dodatek podedovali celo še pred uveljavitvijo zakona leta 1974.

Prosil sem jih, naj odgovor dopolnijo in pojasnijo nelogičnosti. Dodatne pojasnila še pripravljajo.

Nenavaden podatek o pridobitvi privilegija že leta 1969 je takšen:

Pojavi se ta nenavaden podatek na spisku uživalcev družinske /vdovske, ki jih je bilo 55 v letu 2023, v katerem je tudi stolpec z datumom pridobitve pravice do družinske/vdovske pokojnine.

Priimek Ime Znesek obveze v letu 2023 Datum PLUT BRAVNIČAR JASNA 20077,20 10/6/2014 HRIBAR BRANKA MAJDA 14947,44 1/1/1969 POGAČNIK – ARNIČ MARINKA 14368,67 6/1/2011 JEGLIČ FILIP 11234,46 10/1/2022 KOMEL SONJA 10562,41 2/1/1999 SLAMNIK IVANA ANA 10121,87 6/1/2001 ČERNE MARIJA 9603,47 10/1/2012 HLADNIK MARJETKA 8963,63 6/1/2006 LUGARIČ VERONIKA 8509,32 8/1/2014 BORČIĆ IDA 7862,29 6/1/2014 ŠPIK ELDA 7268,16 4/6/2019 POLIČ ARNOŽ 7114,41 9/16/2022 KATONA ZAJC JERNEJA 6849,96 9/17/2010 MARUŠIČ MATEJ 6849,96 9/17/2010 MAKUC ANTONIJA 5997,48 8/1/2016 RAMOVŠ ŠTEFANIJA 5947,19 2/1/1999 MILATIČ POLAK MARIJA 5796,95 1/1/2012 LASAN SUZANA 5347,64 2/1/2023 PERKO PAVLINA 4355,40 7/13/1981 VALENTINČIČ TEREZIJA 4235,28 4/18/1977 LESKOVIC KERŠOVAN VERA 3936,01 11/1/1995 OVEN ANGELA 3933,23 11/1/1994 KODRIČ TEREZIJA 3923,28 9/1/1978 POLJANŠEK HERMINA 3883,80 3/1/2000 NOVAK IVANKA 3785,53 5/1/1975 MATUL MARTA 3637,19 6/1/1996 BOGATAJ GRADIŠNIK KATARINA ELIZABETA 3574,44 4/1/2009 RADOVAN IGOR 3504,60 12/14/2014 KRALJ BREDA 3383,18 3/1/1996 HAFNER ANICA 3352,32 10/1/2005 PAHOR MARIJA 3167,63 12/1/1975 SUHOVERŠNIK STANISLAV 3147,28 5/1/1995 PEČAR FRANČIŠKA 3117,36 12/1/2009 ŠPACAPAN ALOJZIJA 3108,60 7/1/2012 LESKOVEC ANA 3034,08 11/2/1978 TOMŠIČ HERMINA 2765,36 8/1/2023 SPACAL METKA 2691,83 10/22/2020 KRISTAN HANC BOGOMILA 2672,28 6/1/2013 BENEDIČIČ BREDA 2389,21 4/1/2021 ŠENICA TEREZIJA 2359,00 5/1/1998 ZDOVC MARICA 2084,52 5/1/2005 VUKOVIĆ ANGELA 1842,60 1/1/2012 FISTROVIČ BARBARA 1619,55 3/1/2012 PETERNELJ JULIJANA 1574,96 7/1/2002 POMENIČ MARIJA 1069,92 6/1/2013 FRANCELJ CVETKA 682,56 7/1/2009 KOVAČ ANAMARIJA 673,33 3/11/2023 TURK TATJANA 468,66 8/1/2012 MAHNIČ MIHAELA 269,08 6/1/2018 ŠELIGO LIDIJA 225,85 7/1/2004 LUZNAR ERNA 98,90 3/1/2010 PETRICA LJILJANA 96,42 9/1/2015 VERSTOVŠEK – HABJAN BREDA 52,41 1/1/2007 KODER HELENA TEREZIJA 9,67 3/1/2019 PINTAR MAJDA 9,60 9/1/2019

Spisek vseh uživalcev starostne pokojnine po ZIPO v letu 2023, ko jih je bilo 66, z vsotami privilegija, ki je sortiran po velikosti, je po podatkih ZPIZ takšen:

Priimek Ime Znesek obveze v letu 2023 DEKLEVA MILAN 25667,04 SIMČIČ ZORKO 22946,16 MAKAROVIČ SVETLANA 19774,68 KOGOJ OSKAR ANDREJ 16715,88 REBOLJ-LAPKOVSKY MATEJA 15638,64 COLJA ALOJZ 15593,63 SKALAR JUDITA 15302,76 CERAR MIROSLAV 14346,00 PARMA BRUNO 14082,13 PETJE ANTON 13579,16 ŠROT MARTIN STANISLAV 13500,12 MEJAČ JANEZ 11404,92 ŽORGA ALJOŠA-BORUT 10959,11 JAVORŠEK MARIJA 10686,11 RUDOLF FRANC 10509,11 JELNIKAR MARTINA-IVANA 10229,40 POVŠE JANEZ MIKLAVŽ 10104,60 ROBAR DORIN FILIP 9842,04 VIDMAR VOJKO 9692,04 DANEU IVO 9468,84 BERGER ALEŠ 9333,36 SOUČEK JURIJ 9108,59 PAVALEC RADOSLAV 8975,03 LORENZ MATIJA 8835,01 SLIVNIKER-BELANTIČ VIDA 8730,60 ZELENKO KAREL 8302,80 KIAR-MEŠKO STAN 7692,12 BARIŠIČ ZDRAVKO 7609,43 DEDOVIČ-VRHOVEC MAGDALENA 7463,16 JOVANOVIČ PETER 7191,48 KOVAČ MAGDALENA 7066,67 DOBRIN JOŽE 6961,80 KERBLER STOJAN 6171,48 MINU KJUDER MARIJA 5431,92 FRITZ ERVIN 5409,12 MODER-SAJE ALENKA 5367,84 ŠUGMAN MAJA 5242,80 KOSI IVO 5240,99 TOMŠIČ MARJAN 4778,88 LEBIČ LOJZE 4386,36 KOSI RUDA 4197,48 OGNJANOVIČ ZLATA 4069,69 AJDIČ ALOJZ 3627,84 GODINA KARPO 3498,23 FAVRELIERE LANE 3489,60 TAUFER VENO 3397,94 ŠTUHEC IGOR 3349,32 KRISTL DR.STANKO 3273,95 ŠLIBAR JOŽE 3174,12 GRAFENAUER NIKOLAJ 3150,00 BERTOK BIBIJANA 3026,87 VIDMAR MARUŠA 3001,56 BENEDIK IVAN 2830,80 ŠTRUKELJ MILAN 2809,80 KUŠLJAN STANE 2644,50 BAČKO MARJAN 2249,88 GRUBAR BRANKO 2050,80 STARC NIVES 1931,59 JEMEC ANDREJ 1921,08 TRAMPUŠ VILJEM 1606,08 KURENT ANDREJ 1409,03 HOČEVAR SONJA 1387,56 DOBNIK KOMAC ROZALIJA 1179,90 TRŠAR DRAGO 1087,11 ROT BOŽIDAR FRANJO 773,28 JAVORNIK FRANC 409,45

Celoten odgovor ZPIZ je bil takšen:

“Pozdravljeni,

na podlagi vaše prošnje za informacije, ki ste jo dne 10. 4. 2025 posredovali po elektronski pošti in ki smo jo obravnavali kot zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), vam v prilogi pošiljamo tabelo uživalcev izjemnih pokojnin po ZIPO v letu 2023 (za leto 2024 podatkov še nimamo). Na listu 1 so uživalci starostne pokojnine po ZIPO (v letu 2023 jih je bilo 66 ). Na listu 2 so uživalci družinske /vdovske (v letu 2023 jih je bilo 55). Na obeh listih smo dodali znesek, ki se je za celo leto 2023 refundiral iz državnega proračuna za posameznega uživalca. Na listu 2 je dodan stolpec, iz katerega je razviden datum pridobitve pravice do družinske/vdovske pokojnine. S tem je bilo vaši zahtevi v celoti ugodeno.”

