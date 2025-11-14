(ŠOKANTNO) Osumljenca za napad z nožem na voznika LPP spustili pred tem na prostost, čeprav je nedavno nekoga skoraj ubil

Piše: C. Š. (nova24tv.si)

Osumljenec za včerajšnji napad z nožem na voznika LPP ni prvič napadel. Pred nekaj tedni je z nožem kar sedemkrat zabodel moškega. Kako to, da je nevarnega človeka policija pustila na prostosti?

Policija je nekaj ur po včerajšnjem napadu prijela osumljenca, ki je voznika LPP tako hudo zmaličil, da je življenjsko ogrožen. Takoj po kaznivem dejanju smo izvedeli, da gre za 37-letnega Ljubljančana Gregorja Vogo.

Od ljudi blizu osumljenca smo izvedeli, da je imel dolgoletne psihološke težave, ravno tako se je boril z odvisnostjo od prepovedanih drog. V zadnjem obdobju se je predstavljal za “Darth Vaderja” in “muslimana”, redno je zahajal v konflikte in postal zelo nevaren.

Zakaj nevaren človek ni ostal v priporu?

A kar je najbolj srhljivo, je podatek, da je imel osumljenec za seboj že več napadov z nožem, enega celo prijavljenega policiji. Priče iz bežigrajske soseske BS-3 so nam izdale, da je Voga približno tri tedne nazaj z nožem napadel in porezal moškega ter mu zadal kar sedem vbodnih ran. “Komaj je preživel,” so nam povedali o njegovi žrtvi (identiteta je znana uredništvu).

Še bolj brutalen je podatek, da je bil napadalec že isti dan na prostosti, razlog pa naj bi bile njegove psihološke težave. In ker ni imel urejenega zdravstvenega zavarovanja, da bi ga sprejeli v ustrezno ustanovo, so ga preprosto izpustili nazaj na ulico. Nato se je zgodilo, da je človek, nevaren za okolico, včeraj ponovno hudo zmaličil voznika avtobusa, čigar življenje je ogroženo.

Gre še za eno policijsko napako, ki bi lahko nekoga stala življenja

Po pretresljivem romskem umoru Aca Šutarja v Novem mestu, kjer je dokazano zatajila policija in celoten represivni aparat, vse do najvišjih predstavnikov oblasti, smo priča novi policijski šlampariji, ki bi lahko znova vzela življenje nedolžnega človeka. Ker je bil policijski minister Boštjan Poklukar žrtvovan za preživetje Roberta Goloba in Luke Mesca, se tokrat poraja vprašanje, kdo bo odgovarjal v tem primeru? Na pojasnila policije še čakamo.