Šok za Nike Kovač: odstopil urednik Siola Mihael Šuštaršič

Piše: Spletni časopis

Popolno podrejenost medija politiki je pokazalo, ker je po menjavi direktorja TSmedie, ki na državnem Telekomu izdaja Siol.net, moral zdaj predčasno odstopiti še odgovorni urednik Siol.net Mihael Šuštaršič.

Za novega direktorja so vladajoči iz obrambnega ministrstva konec februarja angažirali Rolanda Žela, ki je bil direktor že v času vlade Marjana Šarca. Skoraj hkrati je iz obrambnega ministrstva na SDH šel tudi Damir Črnčec. Šuštaršič je kot urednik bralcem ukinil možnost komentiranja člankov, za kolumnistko je angažiral politično aktivistko blizu Levice Niko Kovač in še vrsto podobnih “avtonomnih novinarskih kadrov”. V zgodovino pa se je vpisal tudi po tem, da je bralcem onemogočil dostop do kolumne, ki sem jo objavil veliko pred njegovim prihodom, v kateri sem opozarjal na povezave novinarjev in vladajočih politikov in na neetično ravnanje obojih v času afere radiator.

Žel in Šuštaršič sta si verjetno prišla navzkriž, ker direktorji praviloma želijo ukazovati urednikom, kaj bodo počeli in pisali, Šuštaršič, ki ga je iz STA pripeljala nekdanja generalna sekretarka svobode Vesna Vuković, pa z ambicijami novega direktorja verjetno ni bil usklajen.

Ko gre za branost portala je Šuštaršiču uspelo dvakrat zdrsniti na tretje mesto, kjer je bil Siol.net po številu bralcev nazadnje v času, ko ga je še vodil Žel in preden sem sam postal odgovorni urednik. Praviloma je sicer ta medij na drugem mestu za 24ur.com (portal POP TV). Dramatično se je v času Šuštaršiča zmanjšal tudi čas branja portala. Zadnje čase so sicer na Siol.net dosegali boljše rezultate, februarja so po številu bralcev začeli celo ogrožati portal POP TV 24ur.com na prvem mestu, posledica je bila, da je nadzorni svet Telekoma takoj odstavil direktorja Igor Gajsterja z vrha družbe TSmedia in imenoval Žela iz vlade.

Žel namerava za novega odgovornega urednika predlagati Jako Lopatiča, ki je zadnja leta vodil športni del uredništva.

Glasovanje o novem odgovornem uredniku, ki ga je po zakonu nujno izvesti za imenovanje novega odgovornega urednika, bo prihodnji teden v ponedeljek, v torek bi nov urednik že lahko prevzel delo. Preden sem sam postal odgovorni urednik, pravega odgovornega urednika Siol.net dolgo ni imel. Žel je, ker ga ni niti predlagal, imel je le v.d.-ja in to z večletno pogodbo, takrat kršil medijski zakon.

Kako se glasovanje uredništva o odgovornem uredniku razplete, ker ni obvezujoče, ni zelo pomembno, je pa uredniku lažje prevzeti položaj in delati, če mu večina ne nasprotuje.

Da se odgovorni uredniki menjavajo kot spodnje perilo, celo ob manjših spremembah moči v vladi, kaže popolno podrejenost medijev politiki. Urednik je Šuštaršič postal po tem, ko sem sam moral odstopiti oktobra 2022 po tem, ko je vlada Roberta Goloba predčasno zamenjala nadzornike in uprave SDH in Telekom, posledično pa tudi direktorja TSmedide, kar je bil takrat Rajko Gerič. Zdaj, že v volilnem letu, so znova udarili. A le v TSmedii.