Šok! Migrant sredi Zagreba z nožem zabodel redovnico

Piše: C. R.

Iz Hrvaške poročajo o dogodku, ki je pretresel javnost. V Zagrebu je namreč migrant z nožem napadel redovnico.

Zgodilo naj bi se včeraj zgodaj popoldne, ko je bila sestra Marija Zrno, sicer redovnica usmiljenka, pred svojim samostanom v Malešnici, pri tem jo je napadel migrant. Slednjega naj bi zmotil križ, ki ga je redovnica nosila okoli vratu, ob tem naj bi se, kot navajajo priče, drl “Allahu akbar”.

Ranjena redovnica se je takoj umaknila v samostan, od koder so poklicali reševalce, ki so jo odpeljali v bolnišnico na zdravljenje.

Zanimivo je sicer, da so novico včeraj objavili slovenski mainstream mediji, ki so samo navajali, da je redovnico “nekdo” zabodel.

Ob tem je zanimivo, da organizacije za pravice žensk molčijo in z njihovih strani ni bilo nobene obsodbe grobega napada, ki bi se lahko končal s smrtjo.

Napad se je zgodil na god sv. Katarine Laboure, ki ga obeležujejo v vincencijanski družini, kamor spadajo usmiljenke. Gre za redovnico iz 19. stoletja, ki se ji je prikazovala Božja Mati in ji izročila naročilo za širjenje čudodelne svetinjice, s svojim življenjem ob strežbi bolnikom pa je izpričala svetost.

Obletnica ustanovitve omenjene redovne družbe je sicer danes. Provinca, pod katero sedaj spada Slovenija, sicer obsega območje nekdanje Jugoslavije ter Albanije. Zavetnica province je sv. Katarina Laboure. Provinca je bila ustanovljena 18. julija (na obletnico prvega Marijinega prikazovanja sv. Katarini) letos z združitvijo dosedanje slovenske province ter province Albanija-Kosovo. Zagrebška skupnost usmiljenk spada pod to novo provinco, katere sedež je v Sloveniji.

Sestra Marija Zrno je sicer doma iz Šujice v severno-zahodni Hercegovini, poročajo mediji.