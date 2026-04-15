Sojenja v bizarni zadevi Trenta še ni konec: sojenje se iz Celja seli v Koper

Piše: Gašper Blažič

Po poročanju TV Slovenija bo 28. maja na koprskem višjem sodišču potekala pritožbena seja v zadevi Trenta.

Spomnimo: pred letom dni so bili Janez Janša, Branko Kastelic in Klemen Gantar oproščeni na celjskem okrožnem sodišču, vendar se je tožilec Boštjan Valenčič na oprostilno sodbo pritožil, razlogov pa ni pojasnil. Kar pomeni, da bodo sodni mlini obdelovali Trento še kar nekaj časa. Če se bo koprsko višje sodišče odločilo vrniti zadevo v ponovno sojenje, bi to lahko pomenilo, da končnega epiloga ne bo, ker prihodnje leto zadeva že zastara.

Gre sicer za enega najbolj bizarnih sodnih procesov v zgodovini slovenske države. Spomnimo: že zelo kmalu po osamosvojitvi je Janez Janša, tedaj še kot obrambni minister in v tistem času že kot avtor knjižne uspešnice Premiki kupil posestvo (sestavljeno iz več zemljišč) na območju Trente (Tonderjeva domačija). Kasneje, ko je že vodil vlado in se je v Ljubljani preselil v večje stanovanje, je parcelo prodal, a takrat je bila Slovenija že v EU, že prej pa je – tudi zaradi pritiska Italije – prišlo do ustavnih sprememb, ki omogočajo tujcem nakup nepremičnin. S tem so tudi cene nepremičnin v obmejnem območju (Posočje) močno narasle. Posledično je bila kupnina za parcelo precej višja, kar je globoka država uporabila kot “dokaz”, da je šlo za korupcijo.

Najprej je Trento uporabil Goran Klemenčič v funkciji predsednika KPK z znamenitim poročilom, s pomočjo katerega je nato padla druga Janševa vlada. KPK je zadevo nato predala tožilstvu, sojenje pa se je dejansko začelo že v času, ko je bil Janša v nezakonitem zaporu zaradi zadeve Patria. Takrat so se tudi pojavile cenitve, ki so prikazovale povsem lažno, ne-tržno finančno vrednost parcele. Že v času predvolilne kampanje leta 2011 je zadeva Trenta prišla na “dnevni red” v medijih. Ki so celo prikazovali fotografije močno poškodovanih objektov na omenjeni parceli, vendar so fotografije nastale že precej let po prodaji posestva. Zadevo je prevzelo Specializirano državno tožilstvo, ki ga v tem primeru zastopala Valenčič in Luka Moljk. Slednji je trenutno vodja Specializiranega državnega tožilstva, potem ko je Darji Šlibar, sicer materi funkcionarke Svobode Nike Podakar, potekel šestletni mandat.

Kot so povedali sogovorniki iz odvetniških vrst, je skrajno nenavadno, da se takšnega primera loteva SDT in to kar z dvema tožilcema. Kot da bi šlo za glomazno zadevo, v kateri bi bilo vpletenih več sto funkcionarjev. Na drugi strani pa SDT ni bila sposobna procesirati zadeve Litijska, v kateri so se glavni akterji izognili pregonu. Se pa v zgodbi pojavljajo iste osebe kot v zadevi Trenta, denimo cenilka Breda Zorko.

V zadnjih letih je sojenje potekalo v Celju, zaslišane priče pa niso potrdile navedb, da bi prišlo do oškodovanja Imosa in Eurogradenj zaradi višje kupnine za parcelo v Trenti, ki je pred leti vendarle našla kupca. Zato celjska okrožna sodnica Cvetka Posilovič kot predsednica senata ni mogla izreči drugačne sodbe kot oprostilno. Res pa, da je bil tu prisoten sicer redek pritisk civilne sfere po pravičnem sojenju. Bo tudi tokrat tako?