Socialisti delavce in upokojence prepričujejo, da lahko preživijo s 438 evra, socialne transferje pa dvigajo v nebo!

Piše: Celjski glasnik

Slovenska levica se rada hvali, kako delana socialni državi, hkrati pa delavce in upokojence prepričujejo, da lahko preživijo s 438 evri na mesec.

Ob tem verjetno pozabljajo, da ni socialna država tista, ki plačuje nedelo, ampak tista, ki pomaga ljudem, ki kljub svojemu delu ne morejo preživeti iz meseca v mesec. Najbolj bizarno pa je, da socialne transferje pošiljajo v nebo, hkrati pa ljudem govorijo, da lahko preživijo s 400 evri na mesec.

📢 @lepsimenko 🗣️ Prag tveganja revščine je 981 € — vi pa ocenjujete, da je 438 € na mesec dovolj za preživetje? Resno? 😡 💬 Splošna olajšava, kot jo imamo danes, ni realna in ne zagotavlja dostojnega življenja.

🚨 Nihče ne more dostojno preživeti z zneskom, ki je polovico… pic.twitter.com/qwGs17BlgI — Poslanska skupina SDS (@PS_SDS) October 14, 2025

Da gre za očitno zavajanje slovenske levice, je opozorila tudi poslanka Suzana Lep Šimenko, ki pojasnjuje, da je prag revščine pri 981 evra. To pomeni, da nikakor ni sprejemljiva številka 438, ki jo koalicija predstavlja kot prag revščine. “Nihče ne more dostojno preživeti z zneskom, ki je polovico pod pragom revščine,” je opozorila poslanka Suzana Lep Šimenko.

V nadaljevanju je poslance, predvsem koalicije in vlado spomnila: “Zato zagovarjamo višje neto plače, da ljudje sami odločajo, kako bodo porabili svoj denar. Ne pa da država zvišuje davke in potem deli “bonbončke” izbranim.”