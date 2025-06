Smrtne žrtve po streljanju v šoli v avstrijskem Gradcu

Policija je prebivalce pozvala, naj se izogibajo okolice šole, ki so jo evakuirali. Na prizorišču so tudi pripadniki specialne enote.

Časnik Kronen Zeitung poroča o najmanj osmih smrtnih žrtvah, avstrijska javna radiotelevizija ORF pa navaja, da so med ranjenimi učenci in učitelji.

Streli so na šoli odjeknili okoli 10. ure. Policija je sprva na družbenem omrežju X zapisala, da na območju šole, ki so jo evakuirali, poteka akcija in da naj se prebivalci območju izogibajo. Kasneje je sporočila, da so razmere pod nadzorom in da nevarnosti ni več.

Do streljanja naj bi prišlo na gimnaziji v ulici Dreierschützengasse. Več ranjenih, med katerimi so tako učenci kot učitelji, so prepeljali v bolnišnico. Po navedbah avstrijske javne radiotelevizije ORF je za streljanje odgovoren učenec.

Notranji minister Gerhard Karner je na poti na prizorišče. Tja je medtem že prispela županja Kahr, ki je dogodek označila za strašno tragedijo.