Smo se vrnili v čas bencinskih bonov in sistema par-nepar? To se dogaja na bencinskih črpalkah tik pred volitvami!

Piše: G. B.
Poročali smo že o tiskovni konferenci ministrov Bojana Kumra in Klemena Boštjančiča, ki sta z neprevidnimi izjavami sprožila paniko in še večji naval na bencinske črpalke. Čeprav sta zatrjevala, da je goriva pri nas dovolj.
No, Petrol se je oglasil z malce drugačnim sporočilom za javnost. Vsi deležniki morajo z odgovorno in umirjeno komunikacijo prispevati k stabilnosti oskrbe z gorivi in preprečevanju nepotrebnih motenj na trgu, so danes pozvali v Petrolu. Nepremišljena komunikacija, ki lahko spodbuja nesorazmerno povečan odjem goriv, povzroča dodatne pritiske na bencinske servise in lahko vpliva na stabilnost oskrbe, so sporočili iz omenjene družbe.
Oba ministra, Boštjančič in Kumer, sta sicer pozvala trgovce z naftnimi derivati, naj zagotovijo dovolj goriva na črpalkah. No, precej jalovo početje glede na to, kakšne informacije prihajajo s terena. Iz Savinjske doline poročajo, da so bencinske črpalke zlasti na podeželju dobesedno okupirali kmetijski stroji. Ponekod pa so že omejili nakup goriva na 30 litrov.
Vse skupaj spominja že na obdobje v najhujši naftni krizi v osemdesetih, ko smo imeli socialistični iznajdbi par-nepar ter bencinske bone. Skratka, dobrodošli v Titolandiji!