Smo se vrnili v čas bencinskih bonov in sistema par-nepar? To se dogaja na bencinskih črpalkah tik pred volitvami!

Piše: G. B.

Poročali smo že o tiskovni konferenci ministrov Bojana Kumra in Klemena Boštjančiča, ki sta z neprevidnimi izjavami sprožila paniko in še večji naval na bencinske črpalke. Čeprav sta zatrjevala, da je goriva pri nas dovolj.

No, Petrol se je oglasil z malce drugačnim sporočilom za javnost. Vsi deležniki morajo z odgovorno in umirjeno komunikacijo prispevati k stabilnosti oskrbe z gorivi in preprečevanju nepotrebnih motenj na trgu, so danes pozvali v Petrolu. Nepremišljena komunikacija, ki lahko spodbuja nesorazmerno povečan odjem goriv, povzroča dodatne pritiske na bencinske servise in lahko vpliva na stabilnost oskrbe, so sporočili iz omenjene družbe.

Obenem sicer dodajajo, da je oskrba slovenskega trga z gorivi stabilna, sistemskih motenj v dobavi ni, viri pa so zagotovljeni. Trenutni izzivi so predvsem posledica izrazito povečanega povpraševanja in s tem povezanih logističnih obremenitev pri dostavi goriva do bencinskih servisov, so pojasnili. “Dodatno povečevanje odjema lahko te obremenitve še okrepi in začasno vpliva na razpoložljivost goriva na posameznih prodajnih mestih,” so dodali.