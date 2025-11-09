Slovesnost ob 35. obletnici odločitve o slovenski samostojnosti Poljče 1990 – 2025 ali o tem, da »hvala Bogu, da se Jože ni bal«.

Piše: Vančo K. Tegov

V Natovem centru odličnosti za gorsko bojevanje v Poljčah je sinoči potekala svečana obeležitev Združenja VSO ob 35. obletnici zgodovinskega zasedanja poslanskega kluba DEMOS, ko so dne 9.11.1990 leta, edinkrat poenotili vse poslance in poslanke ter tako omogočili razpis plebiscita o samostojnosti Slovenije. Hvala Bogu in tudi dr. Jožetu Pučniku, ki je nekaj dni ali kakšen teden prej, ko mu je »ušla« beseda ali dve o tem. Hvala Jožetu Pučniku, ki se ni bal!

Edini, enkratni, neponovljivi pospešek, ki je naredil to kar je bilo in moralo biti prav, je razpis in kasneje izvedba plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Vsa kasnejša dejanja so vodila v nepovratno in zgodovinsko pravilno naravnanost naše države Slovenije kot neodvisne, samostojne in z vsemi atributi državnosti do polnopravnega in polnovrednega subjekta v mednarodni skupnosti držav. Tako kot je prav in tako kot so si vsi ki so živeli na tleh današnje Slovenije skozi stoletja.

Temu primeren je tudi vsakoletni odziv udeležencev takratnega dogodka, ki podoživljajo in obujajo ter obnavljajo spomine na takratni čas, ki je, poleg nuje in potrebe po tem dejanju, bil velik rizik za samo idejo o tem. Odločitev kot takšna je za vselej naredila svetlo in pogumno prihodnost Slovenije v kateri mi danes živimo.

Le nekaj je zaskrbljujoče, namreč to, da ne vemo kam so poniknili vse te množice Slovencev in slovenskih državljanov, ki so se s tako veliko plebiscitarno večino odločili za osamosvojitev.

V počastitev odločilnih trenutkov za izpeljavo slovenske osamosvojitve bila tudi nocojšnja prireditev, slovesnost na katero so se zbrali in ponosno praznovali domoljubi, odločevalci in snovalci ideje o osamosvojitvi ter uresničitvi tisočletne želje po lastni državi Slovenskega naroda.

Nagovor je imel Alojz Peterle, predsednik Združenja VSO. Govornika sta bila Franc Čebulj, župan občine Cerklje na Gorenjskem, in Andrej Poglajen, poslanec v DZ RS ter član Mladinske sekcije VSO Triglav. Slavnostni govornik je bil Andrej Muren, poslanec Demosa v Skupščini Republike Slovenije 1990-1992, ki je iz prve roke opisal vzdušje zgodovinske seje Demosa pred 35. leti.

Kulturni program so oblikovali in dodali močno domovinsko noto člani ansambla Gašperji ter pesnik Igor Pirkovič. Prav slednji je skupaj z Gašperji prvič zapel (demo izvedba) pesem iz njegove zbirke o Domovini in Jožetu Pučniku.

Bil je večer in vzdušje, ki bi ga morali imeli večkrat. Krepitev domoljubja in zavedanja o pripadnosti se mora krepiti sleherni dan, tako kot je prav da vsak dan kažemo in potrjujemo z našimi dejanji. Poljče kot kraj in NATO COGB sta takšna kot je prav. In vsi tisti ki smo vsako leto tam.

Pred tem je bil izveden letni Zbor članstva Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve ter položen venec pred pomnikom na ta dogodek pred 35 leti.