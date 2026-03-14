Slovenski škofje vabijo k odgovorni udeležbi na volitvah

Piše: C. R.

Slovenski škofje vabimo vse vernike in vernice ter vse državljanke in državljane, da se odgovorno udeležijo volitev v Državni zbor v nedeljo, 22. marca 2026.

Udeležba na volitvah je prvi in najosnovnejši izraz krščanske soodgovornosti za skupno dobro, za prihodnost domovine in za dostojanstvo vsakega človeka. Zato želimo spodbuditi vse, ki imajo volilno pravico, da svoj glas oddajo premišljeno, svobodno in po vesti.

Prav je, da glas oddamo tistim, “ki se zavzemajo za resnico, pravičnost in življenje, posebej pa za dobrobit družin, bolnih in šibkejših; ki jim je resnično mar ne le za gmotno blagostanje, temveč tudi za kulturno in duhovno rast ljudi ter za versko svobodo”. (Molitev za domovino pred volitvami)

Med najpomembnejšimi izzivi, s katerimi se trenutno soočamo, posebej izpostavljamo vprašanje zaupanja v objektivno in nepristransko obveščanje državljanov. Imamo namreč legitimno pravico, da smo pošteno in celovito informirani – to je temelj, da lahko odgovorno odločamo na volitvah in da lahko svobodno izražamo svoja mnenja, vrednote in prepričanja brez strahu.

Z velikim zanimanjem in zaskrbljenostjo spremljamo tudi razmere v zdravstvu, saj pravica do zdravstvenega varstva sodi med temeljne človekove pravice. Enako ključno za delovanje demokracije ostaja dosledna vladavina prava, nepristransko varstvo zakonitosti in odločno preprečevanje korupcije – ne glede na politično pripadnost ali položaj nosilcev javnih funkcij.

Zato je pomembno, da izberemo ljudi, o katerih lahko na podlagi njihovih dejanj, preteklih ravnanj in zavezanosti utemeljeno upamo, da bodo naredili vse v svoji moči, da se bodo razmere na teh in drugih ključnih področjih našega skupnega življenja bistveno izboljšale.

Skupaj lahko gradimo družbo sodelovanja, ki nikogar ne izključuje, družbo pravičnosti, solidarnosti in odgovornosti do skupnega dobrega.

V tem volilnem času vabimo vernike k skupni molitvi za domovino, k skupnemu razmišljanju o pomembnih družbenih vprašanjih in – iz ljubezni do naše domovine – k odgovorni udeležbi na volitvah.

Vir: https://katoliska-cerkev.si/slovenski-skofje-vabijo-k-odgovorni-udelezbi-na-volitvah03-26