Slovenija z eno najvišjih inflacij v Evropi; draži se predvsem hrana

Piše: Moja Dolenjska

Slovenija je spet država z eno najvišjih stopenj inflacije v Evropi. Avgusta je namreč inflacija na letni ravni pri nas dosegla tri odstotke. Za primerjavo: letna inflacija v Franciji je trenutno na 0,9 odstotka.

Avgusta so bile življenjske potrebščine v Sloveniji v povprečju za tri odstotke dražje kot pred letom dni, je sporočil statistični urad. V istem mesecu lani je bila stopnja inflacije 1,1-odstotna. Nasploh se inflacija pri nas zvišuje že tri mesece zapored.

K letni inflaciji je največ, 1,4 odstotne točke, prispevala podražitev hrane in brezalkoholnih pijač (za 7,6 odstotka). Sledile so podražitve oblačil in obutve (za 6,9 odstotka) ter višje cene v restavracijah in hotelih (za 5,1 odstotka).

Glede na ostale evropske države je Slovenija v zgornji polovici tistih z najvišjo inflacijo. Najnižja je bila inflacija na Cipru, in sicer 0,1-odstotna. V Franciji 0,9 odstotka.