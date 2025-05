Slovenija v prvem četrtletju z 0,7-odstotnim padcem obsega BDP

Piše: Moja Dolenjska

V letošnjem 1. četrtletju se je bruto domači proizvoda (BDP) v primerjavi z istim obdobjem lani zmanjšal za 0,7 odstotka, je danes objavil Statistični urad RS.

Bruto investicije v osnovna sredstva so se zmanjšale za 5,1 % – to je podoben upad kot v prejšnjem četrtletju. Največji vpliv na zmanjšanje so imele investicije v gradbene objekte, vrednost teh se je v primerjavi z istim obdobjem lani znižala za 9,0 %.

Domača potrošnja povečala za 0,8 %, k čemur je pozitivno prispevala končna potrošnja z 1,0-odstotno rastjo. Zvišanje potrošnje gospodinjstev je bilo minimalno (0,4-odstotno).

Vrednost izvoza proizvodov je ostala skoraj na enaki ravni kot pred enim letom. Nekoliko bolj, za 1,9 %, se je povečal uvoz proizvodov. Saldo menjave s tujino je na rast BDP vplival negativno, znižal jo je za 1,4 odstotne točke.

Vir: Bruto domači proizvod, 1. četrtletje 2025