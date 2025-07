Slovenija s svojo propalestinsko politiko tone vse globlje

Piše: Gašper Blažič

Le kaj si o Sloveniji mislijo mnogi diplomati na Zahodu, ko spremljajo komedijo zmešnjav v zvezi s slovenskim članstvom v Natu ter prepiri okoli izdatkov za obrambo? Kakorkoli že, očitno postaja naša država povrh vsega še palestinska enklava znotraj EU.

Po škandaloznem priznanju Palestine v minulem letu je odbor DZ za zunanjo politiko je namreč v teh dneh potrdil sklep o ustanovitvi skupine prijateljstva s Palestino, v ta namen pa so rokohitrsko spremenili pravilnik o mednarodni dejavnosti DZ. Po starem pravilniku je bil pogoj za to tudi sodelovanje opozicije oz. sodelovanje vsaj polovice vsake od poslanskih skupin, po novem pa to ni več potrebno. Kolegij predsednice DZ je to spremenil tako, da člani skupine prijateljstva s posamezno državo prihajajo iz več kot polovice poslanskih skupin – trenutno to pomeni štirih.

Sklep o ustanovitvi skupine prijateljstva s Palestino je podpisalo deset članov poslanske skupine Svoboda, štirje poslanci Levice, en poslanec SD, en poslanske skupine madžarske in italijanske narodne skupnosti, podpisala pa sta še dva nepovezana poslanca. Skupino naj bi sicer vodil poslanec Levice Matej Tavšner Vatovec, ki je krivdo za težave pri nastanku skupine pripisal opoziciji.

Očitno pa levičarskim aktivistom to ni dovolj, saj so v praktično istem času gostili propalestinsko aktivistko iz Italije Francesco Albanese, ki je sicer uradno poročevalka Združenih narodov za človekove pravice na zasedenih palestinskih ozemljih, dejansko pa gre za pravnico, povezano s Hamasom. Kar pa ni ovira, da je ne bi na najvišji ravni sprejela tudi predsednica Nataša Pirc Musar, da njenih serijskih predavanj tudi na obeh pravnih fakultetah v Ljubljani in Mariboru sploh ne omenjamo. Omenjena aktivistka se posebej zavzema za kaznovanje podjetij, ki naj bi poslovale z Izraelom in tako posredno sodelovala v »genocidu«. Pričakovati je, da bodo mainstream mediji o njeni predavateljski in publicistični dejavnosti v času obiska v Sloveniji pompozno poročali, s čimer naj bi še bolj »sfrizirali« javno mnenje. Navsezadnje levica s tem rešuje svojo kožo pred volitvami in skuša na umazan način ustaviti zlasti opozicijsko SDS.

Očitno skušajo slovenski skrajni levičarji storiti vse, da bi Slovenija prekinila diplomatske odnose z Izraelom, kar pa je samo uvod za poskus, kako Slovenijo najprej spraviti iz zveze Nato in nato še iz EU.