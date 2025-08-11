26.8 C
Slovenija med najbolj davčno obremenjenimi državami Evrope

FokusSlovenija
Fotografija je simbolična. (foto: Shutterstock)

Piše: Moja Dolenjska

Najnovejši zemljevid dohodninskih stopenj v Evropi razkriva neprijetno resnico: Slovenija je med davčno najbolj obremenjenimi državami celine. Z najvišjo dohodninsko stopnjo 50 odstotkov se uvrščamo ob bok Avstriji in Belgiji, kar pomeni, da polovico zasluženega denarja v določenih primerih pobere država.

Medtem ko se na severu Evrope, kjer davčne stopnje segajo še višje – vodi Finska z 57,3 %, sledi Danska z 55,9 % – prebivalci pogosto v zameno dobijo vrhunske javne storitve, Slovenija kljub visokim davkom že leta posluša opozorila o neučinkovitem zdravstvu, zastareli infrastrukturi in počasnih reformah.

Še bolj bode v oči primerjava z vzhodno in jugovzhodno Evropo. Romunija, Bolgarija, Srbija in več drugih držav obdavčujejo osebne dohodke z le 10 %, Črna gora celo z 9 %. Tam se plače sicer začnejo z nižjih izhodišč, a ljudem država ne vzame polovico dohodkov.

Zemljevid razkriva še eno neprijetno dejstvo: Slovenija ima enega izmed najvišjih davkov v regiji, kar nas lahko dolgoročno stane konkurenčnosti. Mladi in visoko usposobljeni kadri se tako še v večji meri ozirajo proti tujini – ne le zaradi višjih plač, temveč tudi zaradi manjše davčne obremenitve.

Slovenija se tako znajde v začaranem krogu: visoki davki, nezadovoljni davkoplačevalci in javni sistem, ki kljub obilnemu financiranju pogosto ne izpolni pričakovanj.

