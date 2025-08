“Slovenija kulturnikom plačuje počitnice v tujini, za operacije slovenskih otrok v tujini pa se zbirajo prispevki posameznikov”

Piše: Moja Dolenjska

“Slovenija kulturnikom plačuje ustvarjanje (počitnice) v tujini, za operacije slovenskih otrok v tujini pa se zbirajo prispevki posameznikov. Ta država je res nora in naj kot taka čim prej propade!”

Tako je na X zapisal dr. Robert Rožič, pravnik, menedžer in med drugim tudi nekdanji član nadzornega sveta Darsa.

Rožičeva izjava se nanaša na objavo enega od kulturnikov, ki se zahvaljuje ministrstvu za kulturo pod vodstvom Aste Vrečko (Levica) za to, da so tri družine brezplačnpo bivale v rezidenci v New Yorku. Zapisal je, da je bilo čudovito, otroci so uživali. Potožil pa je, da bi “morali ostati tri mesece”, ne dva. Očitno glede na odločbo ministrstva, glede na razpis pa so poleg stanovanja dobili tudi žepnino. Na voljo pa so imeli brezplačno uporabo stanovanj v krajih New York, London, Berlin, Dunaj.

Ministrstvo Aste Vrečko ima trenutno v teku nov razpis za leto 2026. Porabiti nameravajo 100.000 evrov davkoplačevalskega denarja.

Razpis je objavljen na naslovu: Javni razpis za izbor kulturnih projektov bivanja