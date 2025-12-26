Slovenija danes praznuje dan samostojnosti in enotnosti

Piše: C. R.

V Sloveniji v spomin na razglasitev rezultatov plebiscita, na katerem se je 88,5 odstotka vseh volilnih upravičencev pred 34 leti odločilo za samostojno Slovenijo, danes praznujemo dan samostojnosti in enotnosti.

Državni praznik ima korenine konec 80. let prejšnjega stoletja, ko so se v Sloveniji, ki je bila takrat del Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ), začele težnje po uvedbi demokracije in samostojni državi. Te so bile skoncentrirane predvsem okoli strank takratne opozicije, združene v koalicijo Demos, medtem ko je skušala takratna Zveza komunistov Slovenije z Milanom Kučanom na čelu osamosvojitev na več načinov preprečiti.

Plebiscit o tem, ali naj gre Slovenija po samostojni poti, je potekal 23. decembra 1990. Ob 93,2-odstotni volilni udeležbi se je za odcepitev izreklo okoli 95 odstotkov volivcev, ki so oddali glas. To je pomenilo 88,5 odstotka vseh volilnih upravičencev. Da je plebiscit uspel, je bilo znano že nekaj po 22. uri. Ob razglasitvi rezultatov je takratni vodja Demosa Jože Pučnik izrekel znamenite besede: “Jugoslavije ni več, gre za Slovenijo!”

Izide plebiscita, po katerem so stekle priprave na potrditev samostojnosti 25. junija 1991, so v slovenski skupščini uradno razglasili čez tri dni, 26. decembra. Ta dan vsako leto tudi obeležujemo dan samostojnosti in enotnosti, ki je državni praznik in dela prost dan.

Večina slovesnosti v počastitev dneva samostojnosti in enotnosti je sicer potekala že v minulih dneh na čelu z osrednjo državno proslavo in slavnostno sejo DZ, pa tudi mašo za domovino.