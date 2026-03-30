Sled denarja razkrije, da je vezni člen med Izraelcem Schatzem in Niko Kovač nihče drug kot George Soros

Piše: Kavarna Hayek

Kdo je Achiya Schatz? In kako je povezan z Niko Kovač, direktorico Inštituta 8. marec? Znano je, da je sodeloval na novinarski konferenci Inštituta 8. marec, kjer je skupaj s Kovačevo, novinarjem Borutom Mekino in Filipom Dobranićem z domnevno vohunsko afero skušal relativizirati prisluhe, ki so razkrili korupcijo Golobove vlade. Le od kje poznajo Schatza, je na omrežju X zapisal uporabnik Dare. Torej, kaj povezuje Kovačevo in Schatza?

Za Kovačevo smo že razkrili, da je del globalne progresivne mreže. Leta 2024 je postala izvršna direktorica projekta D-HUB, ki ga je ustanovil New Venture Fund, s njim pa upravlja Arabella Advisors (od novembra 2025 deluje kot Sunflower Services). Potem ko se je iz donatorstva umaknil Bill Gates, je največji donator postala fundacija Georga Sorosa Open Society Foundations (za Sorosa je znano, da nikoli nič ne da zastonj, ampak je donatorstvo vedno skrbno premišljeno). Vse skupaj je del globalne nepregledne mreže levičarskih organizacij, ki imajo praktično neomejen proračun – na milijarde evrov.

In kje je tukaj Achiya Schatz? Schatz je ustanovitelj nevladne organizacije Fake Reporter, ki jo z denarjem zalaga New Israel Fund (NIF) s sedežem v ZDA. Gre za fundacijo, ki sredstva dodeljuje izraelskim progresivnim in levim skupinam. In kdo je med drugim donator NIF? Nihče drug kot Sorosova Open Society Foundations (Sorosa označujejo kot kralja levičarske propagande). Na podlagi tega je jasno, da je tudi Schatzeva organizacija Fake Reporter del globalne levičarske mreže, ki ima na koncu finančne verige iste donatorje.

Pri zadevi z domnevno vohunsko afero je šlo torej za usklajen napad globalne levičarske mreže na slovensko desnico (SDS) in njeno diskreditacijo. Levičarji že dolgo usklajujejo mrežo tokov denarja prek raznih humanitarnih družb, skladov in nevladnih …

Nadaljevanje si lahko preberete TUKAJ.