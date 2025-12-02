Skrivno sestankovanje Matjaža Nemca in Draga Kosa na letališču – ali pripravljata kakšen “veliki pok”?

Piše: G. B.

Kot poročajo naši viri, so včeraj na Letališča Jožeta Pučnika, natančneje v poslovnem salonu, opazili Matjaža Nemca in Draga Kosa, ki sta “stikala glave” in sestankovala kake pol ure.

Matjaž Nemec, sicer poslanec socialistov v Evropskem parlamentu, je nato nadaljeval polet proti Bruslju. Kaj točno se je pogovarjal z Dragom Kosom, ni znano.

Seveda pa lahko domnevamo, da ni šlo zgolj za neko vsakdanje druženje “ob šanku”. Nemec velja za enega najbolj radikalnih vidnih članov SD in verjetno ni najbolj zadovoljen z dokaj anemičnim predsednikom svoje stranke Matjažem Hanom. Verjetno tudi zato, ker naj bi SD izgubljala boj z veliko agresivnejšo Levico, slednja pa ima sedaj neposredne konkurente tudi v novi stranki Mihe Kordiša.

Drago Kos, nekdanji kriminalist in prvi predsednik KPK, pa velja za enega najbolj izkušenih operativcev globoke države in izhaja iz vplivne družine na Koroškem. Njegova sestra Marta Kos je trenutno evropska komisarka, na to mesto se je prebila kljub obtožbam o sodelovanju s komunistično tajno policijo. Spomnimo: že leta 2008 je Marta Kos objavila plačan celostranski oglas v časopisu o tem, kaj vse je (bilo) menda narobe s prvo Janševo vlado. Leta 2022 je bila podpredsednica tedaj še sveže stranke Gibanja Svoboda, ob sporu Roberta Goloba s Tatjano Bobnar pa se je – očitno le začasno in taktično – umaknila. In se po evropskih volitvah vrnila kot nadomestilo za Tomaža Vesela, ki ga je Golob malo pred tem vrgel čez ramo.

Ali se torej znotraj SD pripravlja udar proti Matjažu Hanu? Nekatere nenavadne poteze, denimo taktično domišljeni postopni “povratek” Milana Brgleza v akademske vode, kažejo na to. Brglez menda še ni izgubil upanja, da bi lahko zasedel Hanov stolček. Ne glede na to, da je na prvi tekmi z njim izgubil, izvisel je tudi na evropskih volitvah, pa tudi na predsedniških volitvah.

Ne gre pa pozabiti tudi na dejstvo, da je tudi stolček predsednika KPK še vedno prazen, so pa zato imenovali podpredsednika. To je postal dosedanji RTV-jev novinar Aleš Kocjan (ne smemo ga zamenjevati z novinarjem STA, ki ima isto ime in priimek), ki bo tako nadaljeval nekdanje poslanstvo Roka Praprotnika, ki je pred tem delal za Dnevnik. Medtem pa mesto predsednika senata KPK še vedno ostaja prazno, med resnimi kandidati je sicer tudi dosedanji predsednik Robert Šumi. Vendar pa bi lahko globoka država blokirala njegovo imenovanje, ker naj bi v javnosti “preveč blatil” dobro ime tako Roberta Goloba kot Zorana Jankovića.

Glede na to, da se bližajo prelomne parlamentarne volitve, bo verjetno takšnih napol skrivnih sestankovanj še več. Se morda obeta kakšen nov “veliki pok”?