Skorumpirana levičarska španska vlada- korupcije sta med drugim obtožena tudi žena in brat premierja Sancheza

Piše: C. R.

Madridsko sodišče je včeraj obtožilo Begoño Gómez, ženo premierja Pedra Sáncheza, po štirih točkah obtožnice, vključno s poneverbo, izkoriščanjem vpliva, korupcijo v poslovnih odnosih in zlorabo sredstev. Obsojena je lahko tudi na petnajst let zapora.

Po dvoletni preiskavi je sodnik Juan Carlos Peinado razsodil, da se proti Gómezovi vloži obtožnica zaradi »neprimernega ravnanja med njenim mandatom kot sodirektorica dveh magistrskih programov in posebne katedre na madridski univerzi Complutense«.

Glede na sodno odločbo, ki jo je citirala nacionalna radiotelevizija RTVE, je sodnik navedel, da so bile prav zaradi njenega statusa žene premierja, ki je koristil širitvi, financiranju in delovanju njene univerzitetne katedre, sprejete odločitve, ki bi jih »lahko dosegli le z edinstvenim izkoriščanjem njenega položaja«.

Preiskovalni sodnik obtožuje tudi nekdanjo svetovalko v Sánchezovem uradu Cristino Álvarez, ki jo obtožuje istih kaznivih dejanj kot Gómezovo, in poslovneža Juana Carlosa Barrabésa zaradi izkoriščanja vpliva in korupcije.

Gómezova zanika kakršno koli kršitev, premier pa je zagovarjal nedolžnost svoje žene in na nacionalni televiziji obtožil španske sodnike politične pristranskosti in nekaj mesecev po začetku preiskave leta 2024 celo vložil pritožbo proti sodniku zaradi zlorabe oblasti. To pritožbo je kasneje zavrnilo madridsko višje sodišče, ki nadzira vsa lokalna sodišča v regiji.

Obtožnica pomeni velik udarec za socialističnega premierja, ki je na nedavnih regionalnih volitvah doživel vrsto hudih volilnih porazov in čigar stranka je bila vpletena v vrsto odmevnih korupcijskih škandalov, vključno s shemo podkupnin za pogodbe, ki jo domnevno vodi njegov nekdanji minister José Luis Ábalos, in jo prav zdaj preiskuje vrhovno sodišče.

Sánchezov brat David Sánchez se bo maja prav tako soočil s sojenjem zaradi korupcije. Ta primer vključuje še socialističnega voditelja regije Extremadura, Miguela Ángela Gallarda, ki je obtožen, da je v lokalnem svetu Badajoza ustvaril fiktivno delovno mesto za brata predsednika vlade.

Ministri iz Sánchezove socialistično vodene manjšinske koalicijske vlade so skočili v bran premierju. Minister za pravosodje Félix Bolaños je celo izjavil, da je preiskovalni sodnik Peinado »osramotil« španske državljane in sodnike ter da je »škoda, ki jo je povzročil pravosodnemu sistemu, nepopravljiva«. Minister je izrazil upanje, da bo to sodno odločitev lahko »pregledalo bolj nepristransko višje sodišče.

Na drugi strani pa naraščajo zahteve, da se pred sodišče postavi tudi premierja Sancheza, češ, da je zlorabljal svoj položaj in oviral preiskavo ter vsaj mižal, če ne kar direktno sodeloval v korupcijskih dejanjih svoje družine in političnih sopotnikov.