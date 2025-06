Skoraj 20 županov podprlo Pogorelca in pozvalo k resnim sistemskim ukrepom

Piše: Moja Dolenjska

Skoraj 20 županov in županj Jugovzhodne Slovenije in Posavja je včeraj obiskalo Ribnico in podprlo tamkajšnjega župana Sama Pogorelca, ki je bil v soboto deležen fizičnega napada treh Romov. Župani so napad ostro obsodili, ob tem pa sprejeli tudi tri sklepe, s katerimi so državo pozvali, naj se z resnimi, sistemskimi ukrepi nemudoma loti reševanja romskih vprašanj.

Kot je po srečanju povedal župan Novega mesta in predsednik Skupnosti občin Slovenije Gregor Macedoni, vlado s prvim sklepom pozivajo, naj organom pregona z zakonskimi spremembami omogoči bolj učinkovito odzivanje na spreminjajoče se razmere v družbi ter kazniva dejanja in prekrške po vseh državi.

Z drugim sklepom vlado pozivajo, naj sprejme paket zakonskih sprememb za izvajanje tožilskih in sodnih postopkov na način, da se prepreči ponavljajoča se kazniva in prekrškovna dejanja posameznikov.

Vlado tudi pozivajo, naj v medresorskem sodelovanju pripravi zakonske spremembe, ki bodo tudi prejemnikom denarnih socialnih pomoči in prejemkov iz družinske politike sporočale, da so kazniva in prekrškovna dejanja nesprejemljiva. “Tukaj namreč obstajajo vrzeli v zakonodaji, pred katerimi si država zatiska oči,” je opozoril Macedoni.

Pogorelc se je kolegom županom zahvalil za izkazano solidarnost in podporo. “To so ljudje, ki jim je mar, kaj se dogaja v naši državi in ki imajo podobne težave kot mi, predvsem na področju romske problematike, in to so ljudje, ki se zavedajo, da to ne pelje nikamor,” je dejal.

Povedal je, da od vlade zahtevajo takojšnje ukrepanje. Pri tem pa ne gre za to, da je bil zdaj napaden on, ampak za to, da si ne želi, da je napaden kateri koli državljan v državi, pa naj bo Rom ali kdo drug. “Naš poziv je jasen: vlada, ni več časa za preigravanje in ni več časa za obtoževanje županov z rasisti, kajti jutri se to lahko zgodi komurkoli. Zato pričakujemo takojšnje ukrepe za zaščito vseh državljanov,” je dejal.

Krški župan Janez Kerin je opozoril, da se v občini dnevno srečujejo z deviantnimi dejanji, ki da jih večinoma povzročajo posamezniki iz romske populacije. “To izhaja iz informacij, ki jih dobivam kot župan,” je dejal. Zato je čas, ko je treba reči bobu bob in ukrepati tako, da bodo rezultati, je dodal. Sam sicer ocenjuje, da se na tem področju v zadnjih letih ni veliko spremenilo.

Kočevski župan Gregor Košir pa je zavrnil nekatere očitke, da so župani in lokalni prebivalci nestrpni do romske populacije. “Želimo samo, da se dosežejo enaka pravila za vse, tudi zato, da bo lahko tisti večinski del romske populacije, ki ne dela težav, normalno živel in se integriral v skupnost,” je dejal.

Opozoril je, da policija še nekako opravi svoje delo, zadeve pa se ustavijo v nadaljnjih postopkih na sodiščih, kar po njegovih besedah pomeni, da nujno potrebujemo sistemske spremembe in večjo aktivnost sodne veje oblasti. Podobno je ocenil šentjernejski župan Jože Simončič.

Manjkali so le trije belokranjski župani, ki pa so bili na regijskem posvetu o zadružništvu, ki je potekal v Semiču.

Pogorelc je sicer včeraj potrdil, da je občina nedavno v romsko naselje Otavice napeljala začasni vodovodni priključek, ker se jim je s tamkajšnjimi Romi uspelo dogovoriti, kako bo z uporabo vode in plačilom. Kot je znano, je občina tamkajšnjim Romom postavila določene pogoje, ki jih za zdaj, kot kaže, izpolnjujejo.