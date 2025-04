(ŠKANDALOZNO) Namesto akademika Janka Kosa so Jankovićevi za častnega občana raje izbrali Danila Türka!

Piše: C. R.

Na družbenih omrežjih se je razširila novica, da so Jankovićevi mestni svetniki za časnega občana Mestne občine Ljubljana izvolili bivšega predsednik Danila Türka, za katerega so povojni poboji drugorazredna tema.

Kar pa je še toliko slabše, ker je bil za častnega občana MOL s strani Mestnega odbora SDS že drugo leto zapored predlagan akademik dr. Janko Kos, ki si ta naziv zagotovo najbolj zasluži, a so Jankovićevi predlog že drugič zapored povozili.

V @SDS_Ljubljana smo za častnega meščana(lani in letos)Ljubljane predlagali akademika Janka Kosa.Obakrat so prvorazredni Janković in njegove marionte v mestnem svetu izglasovali drugačen predlog.Letos Türka za katerega so povojni poboji drugorazredna tema. https://t.co/Yo6SJvUye3

— Aleš Hojs (@aleshojs) April 22, 2025