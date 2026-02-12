Škandal za Asto Vrečko in ostalo kulturno-politično sceno – njihova ikona se je znašla v Epsteinovih dokumentih

V najnovejši seriji dokumentov, ki jih je izdala ameriška vlada, se ime Abramovićeve pojavi v sklopu e-poštnega dopisovanja med ameriškim pisateljem Johnom Brockmanom in Jeffreyjem Epsteinom, kjer Brockman komentira umetniško delo in predlaga, da bi bila Abramovićeva predavateljica na določenem dogodku. V oklepaju je pod opisom njenih del (ki jih predstavlja Epsteinu) zapisana beseda “confirmed” – to pomeni, da je za dogodek potrjena.

Gre za e-poštno sporočilo, v katerem pošiljatelj (Brockman) navaja, da so po preložitvi dogodka pripravili novo, bolj intimno srečanje izbranih oseb iz sveta umetnosti in intelektualnih krogov. V delu dokumenta je seznam potrjenih udeležencev iz sveta umetnosti. Med njimi je zapisano, da so potrjeni naslednji umetniki: Hans Ulrich Obrist, Maja Hoffmann in Marina Abramović. Potrditev se nanaša na udeležbo na dogodku, opisanem v elektronski pošti – torej na umetniškem dogodku EDGE, ki naj bi potekal 8. decembra 2014 v Palo Altu. Epsteinova srečanja elitnih umetnikov so bila po poročilih udeležencev pogosto polna s spolnostjo navdahnjenega ekshibicionizma.

Ljubljenka slovenskih elit

“Marina Abramović je v #EpsteinFiles omenjena večkrat. Za Epsteina je celo organizirala ogabne performanse. V Sloveniji pa sta očitno njeni veliki podpornici Asta Vrečko in Nataša Pirc Musar. ‘Pokaži mi, s kom se družiš, in povem ti, kdo si.’” je zapisal poslanec SDS Andrej Poglajen.

In res – Abramovićeva je bila v Sloveniji s strani leve socialistične elite sprejeta kot rock zvezdnica. Srečala se je z ministrico Asto Vrečko in predsednico države Natašo Pirc Musar. O njej so poročali na 24ur, RTV in v Primorskih novicah, poseben intervju je dala za Večer in Marcela (pri čemer je bil slednji sila neroden, saj ji je bil Marcel vidno antipatičen).

Slovenska “radiatorska” leva elita, ki je skozi medije in politiko naredila vse, da je poniknila zgodba o zlorabah Dušana Josipa Smodeja, se izredno rada navezuje na kontroverzne umetnike, ki hodijo po tanki meji družbeno sprejemljivega in spolne iztirjenosti.

Še en ljubljenec slovenske kulturniške elite v Epsteinovih datotekah

V Epsteinovih arhivih pa se je znašel še en težkokategornik, ki je bil ljubljenec slovenske levice in kulturniške sfere: Jack Lang, veteran francoske socialistične politike, ki je med letoma 1981 in 1993 večkrat opravljal funkcijo ministra za kulturo v Franciji in je poznan po ustanovitvi številnih kulturnih programov. Slovenski agitprop levičarski kulturniki so ga imeli radi, ker je močno zagovarjal vlogo države (in državnega financiranja) v umetnosti.

Langovo ime se omenja v praktično vseh razkritih datotekah – več stokrat. Omenjajo se komunikacije ali povezave med Langom in Jeffreyjem Epsteinom v obdobju približno od leta 2012 do 2019. Tem povezavam so sledile preiskave in politični pritisk v Franciji. V Sloveniji smo se v zvezi z nekdanjim ljubljencem naše elite prav tako zavili v molk.