(ŠKANDAL) Še en udarec pravni državi: koalicija si je izvolila Betettovo in Gorkiča za ustavna sodnika

Piše: Spletni časopis

“Dobili bomo nazorsko politično povsem neuravnoteženo in tako eno barvno ustavno sodišče, kot ga doslej še ni bilo.”

Po tem opozorilu Anje Bah Žibert so si poslanci Svobode, SD in Levice s 52 glasovi za in 31 proti za ustavna sodnika izvolili vrhovna sodnika Nino Betetto in Primoža Gorkiča. Glasovali so poslanci tajno in ločeno o obeh, rezultat je bil pri obeh identičen. Oba je predlagala predsednica Nataša Pirc Musar, ki so ji vladne stranke zagotovile, da ju bodo tudi izvolile. Za izvolitev je bilo nujnih 46 glasov, tri vladne stranke jih imajo 51.

Nina Betetto Foto: Zajem zaslona

Nova ustavna sodnika bosta nadomestila Špelco Mežnar, ki je devet letni mandat poteče 30. oktobra 2025 in Marka Šorlija 19. novembra 2025. Oba nova ustavna sodnika sta tudi takoj prisegla.

Primož Gorkič Foto: Zajem zaslona

Pred tajnim glasovanjem je le Bah Žibertova za SDS pojasnila, kako bodo glasovali. Povedala je:

“Ustavno sodišče je že v krizi zaupanja, z novima sodnikoma Nino Betetto in Primožem Gorkičem bo ta samo še večja. Ustavno sodišče postaja očiščeno različnih mnenj, kot je predsednica države Nataša Pirc Musar obrazložila smer svojih odločitev. To je napovedala tista predsednica, ki bi morala delovati v službi vseh državljanov. Njena težnja k popolnem enoumju se s prihodom Betetto in Gorkičem uresničuje z vso temeljitostjo. Že danes imamo Ustavno sodišče, nad katerim visi Damoklejev meč. Afera Jourova, ki po zaslugi evropskega poslanca doktor Milana Zvera, ki je uspel na Splošnem sodišču EU, končno dobiva svoj epilog. Evropska komisija mora razkriti podatke o obisku takratne politične komisarke in podpredsednice Evropske komisije Vere Jourove pri predsedniku Ustavnega sodišča Accettu. Accetto je s svojimi ravnanji dovolil podrejenost najvišje sodne instance Evropski komisiji. Takoj po obisku so se hitro pokazali sadovi, in sicer s sprostitvijo zadržanja Zakona o RTV, brez vsebinske odločitve, ali je zakon sploh ustaven. Še danes, dve leti in pol po tem, nimamo odločitve o ustavnosti Zakona o RTV. Je pa res, da so se tam dogajale čistke, ki so protizakonite. Si predstavljate, kaj bi bilo, če bi se kaj takega dogajalo v vladi Janeza Janše? Kolesariat bi pustil gume na asfaltu, vsak prispevek osvobojene RTV pa bi nas histerično in panično opozarjal na diktaturo in ugrabljeno Slovenijo. Ustavno sodišče bi moralo predstavljati zadnjo besedo prava, varuha človekovih pravic in temelj demokracije. Z imenovanjem Nine Betetto in Primoža Gorkiča postaja ustavno sodišče levičarska arena za zaščito privilegijev in skrajnih stališč. Nina Betetto je kot vrhovna sodnica prisostvovala številnim senatom, kjer so bile na Evropskem sodišču za človekove pravice dokazane kršitve teh pravic. Je pa res, da je na to sodišče tudi kandidirala in s 14, pičlimi 14 glasovi popolnoma pogorela. Gorkičevo ime je širši javnosti postalo znano po njegovem obračunu z ustavnim sodiščem, ko je to razveljavilo vse sodbe v primeru političnega procesa Patria. Seveda ni šlo za pravno mnenje, ampak čisti politični diskurz. Ko šteje ideološka pripadnost sodnika pred strokovnostjo, nepristranskostjo in neodvisnostjo, je nezaupanje v institucijo izgubljeno. Naj ob tem spomnim na zapis Jasne Murgel, ki se je mimogrede kot političarka iz poslanske klopi Cerarjeve stranke vrnila kot neodvisna in nepristranska sodnica spet v sodniške vrste in je danes celo predsednica Okrožnega sodišča v Mariboru. Ob znanem fiasku levičarjev na referendumu o zakonski zvezi je s svojim zapisom napovedala tisto, kar se danes temeljito uresničuje: “Počutim se krivo, da nam na referendumu ni uspelo. Leto hitro mine, vmes pa menjamo ustavne sodnike.” Ni samo Jasna Murgel tista, ki ve, da je imenovanje ustavnih sodnikov ključno. Dejstvo je namreč, da je ravno ustavno sodišče tisto, ki je v preteklosti s svojimi odločitvami pomembno vplivalo na politiko te države na določenih področjih. Celo Matevž Krivic, nekdanji ustavni sodnik, meni, da iz leta v leto postaja vse huje in z vedno hujšimi posledicami za ugled te funkcije, ki jo ima Ustavno sodišče. Problem bo, po njegovem mnenju, samo še hujši. Dobili bomo nazorsko politično povsem neuravnoteženo tako eno barvno ustavno sodišče, kot ga doslej še ni bilo.”