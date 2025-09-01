(ŠKANDAL) Partnerica Roberta Goloba prišla, izkoristila situacijo in pobegnila, družina neozdravljivo bolne Karoline pa ostala brez nadomestila za nego!

Piše: P. J.

V medijih smo zasledili, da je staršem šestletne Karoline, ki ma redko gensko bolezen Cockayne sindrom tipa B, ministrstvo za delo, ki ga vodi vodja Levice Luka Mesec, nedavno zavrnilo podaljšanje izplačevanja nadomestila za izpad dohodka zaradi nege otroka, do katerega so upravičeni starši najhuje bolnih otrok. Gre namreč za tisto bolno dekletce, s katero so se še pred časom za svoje politične potrebe fotografirali predstavniki vladajočih, med njimi tudi partnerica Roberta Goloba. Lahko bi rekli, da je ta prišla, izkoristila situacijo in pobegnila.

Konec letošnjega marca se je namreč odvil glasbeno-dobrodelni dogodek, ki ga je organiziralo Društvo Viljem Julijan in je bil vrhunec dvoletne zbiralne akcije za bolno Karolino. Skupaj so takrat zbrali neverjetnih 2.102.197 evrov.

Svoj ”piskrček” je morala pristaviti tudi partnerica Roberta Goloba, mediji pa so bili takrat polni naslovov, kot so: Tina Gaber je v tej družbi naravnost cvetela, in ko boste videli, za koga gre, boste tudi vedeli, zakaj je tako; Čustvena Tina Gaber se je objemala in prepevala, toda tokrat ne v družbi Roberta Goloba; celo Tina Gaber je izzvala Janeza Janšo, češ da naj še on kaj naredi za bolno Karolino.

Karolininim staršem ni jasno, kako je do tega prišlo

Prav Društvo Viljem Julijan pa je opozorilo na skrajno žalostno dejstvo, da je ministrstvo za delo, ki ga vodi Luka Mesec, nedavno zavrnilo podaljšanje izplačevanja nadomestila za izpad dohodka zaradi nege otroka, do katerega so upravičeni starši najhuje bolnih otrok. Zdravniška komisija je namreč ocenila, da se Karolinino zdravstveno stanje izboljšuje, zaradi česar ni bilo podaljšano nadomestilo za nego otroka. A Karolinina bolezen je napredujoča in neozdravljiva.

“Sonce uničuje njene celice, kar pomeni, da se bolezen razširi na vse organe. Življenjska doba je samo 12 let. Nedopustno je, da nadomestilo za take primere ni podeljeno,” je za nacionalno TV pojasnil Karolinin oče Borut Lavrič. Za Karolinino bolezen ni zdravila, težave ji povzročata predvsem vid in hoja. Ob tem je Karolinina mama, Sabina Lavrič, dodala, da se njeno bolezensko stanje ne bo izboljšalo: “Zato mi ni jasno, kako je do tega prišlo.”

Društvo Viljem Julijan: Pretreseni smo, kako brezsrčen in poniževalen odnos je sedaj pokazala država do otrok z najtežjimi boleznimi in najtežjimi zdravstvenimi stanji

“SKRAJNO ŽALOSTNO😪 Zakaj morajo Karolina in drugi mali borci vedno znova dokazovati, da imajo doživljenjske in smrtonosne bolezni? Zakaj morajo starši, ki so se že odpovedali službi, spanju in vsemu za nego svojega otroka, vsako leto prositi, čakati, trepetati … in na koncu biti odklonjeni?” so ob tem zapisali v Društvu Viljem Julijan, ki nudi pomoč otrokom z redkimi boleznimi.

“Pretreseni smo, kako BREZSRČEN in PONIŽEVALEN odnos je sedaj pokazala država do otrok z najtežjimi boleznimi in najtežjimi zdravstvenimi stanji, ki so večinoma življenjsko ogrožajoča, neozdravljiva in pogosto smrtonosna 😔 💔,” so še zapisali v omenjenem društvu in pripeli prispevek.

In še vprašanje: Kje pa se sedaj skriva partnerica Roberta Goloba?