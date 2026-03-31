(ŠKANDAL) Je DVK namerno poslala glasovnice le v države, kjer je bila pričakovana podpora levemu polu?

Piše: Nova24tv.si

Včeraj je potekalo štetje glasovnic državljanov, ki so glasovali iz tujine. Rezultati glasovanja so, milo rečeno, nenavadni. Glasovanje namreč ne odseva vzorcev glasovanj v Sloveniji, še več, pogosto so postavljeni na glavo – seveda v korist strank levice. Številni Slovenci namreč glasovnic niso prejeli.

Kot sporoča DVK, je Gibanje Svoboda iz tujine prejelo 2697 glasov (28,66 odstotka), SDS 1787 glasov (27,91 odstotka). Rezultat se zdi precej nenavaden, saj bi ta moral, že po logiki stvari, biti v prid opoziciji. Izseljenci se vendar niso izselili iz Slovenije, ker bi bili z življenjem v Sloveniji, ki ga je od osamosvojitve naprej večinoma krojila politična levica, zadovoljni.

Posledično se odpira vprašanje, kam vse so bile poslane glasovnice oz. kam niso bile. So bile poslane le v kraje, kjer je levica pričakovala pretežno podporo?

Tako piše nekdanji minister in poslanec novega sklica DZ Aleš Hojs: “V volilnem okraju Vic-Rudnik4, kjer sem prejel 30% glasov, je v glasovanju iz tujine zmagala Svoboda, Levica pa je dobila toliko kot stranka SDS. Ni boljšega dokaza, kot je to, da so glasovnice poslali le na Balkan, Bruselj in nekaj EU držav, v Argentino in USA pa ne.” Zraven je pridal rezultat glasovanja v njegovem okraju.

Oglasil se je tudi predsednik SDS Janez Janša: “Zdaj pa poglejte tole štetje glasovnic iz tujine za okraj 4/III – Šentjošt, Dobrova, Polhov Gradec…, od koder je čez lužo odšlo ogromno Slovencev. Ki ne volijo levo. GS 28%, Levica 18%, Nsi 4%, SDS 18%, Logar 12%… Še kdo verjame, da so bile glasovnice res poslane vsem?”

Že pred včerajšnjim štetjem so se na družbenem omrežju X oglašali Slovenci iz tujine, da glasovnic sploh niso prejeli. Tako je denimo zapisala argentinska Slovenka: “Velika večina ni dobila glasovnic (naša družina nobeden), torej smo šli glasovat na veleposlaništvo.”

S podobnim sporočilom se je oglasila tudi Slovenka iz Čila: “Tako. Zdaj je dokončno. Čile je predaleč, da bi lahko sodelovali na volitvah. Pošta z glasovnico do danes ni prispela.”

Je šlo za selektivno pošiljanje glasovnic?

Oglasil se je tudi Dominik Štrakl, nekdanji predsednik Slovenske demokratske mladine. “Vedno več odzivov Slovencev iz tujine, da letos niso dobili glasovnic. DVK, zakaj je temu tako? Namerno? Je šlo za selektivno pošiljanje glasovnic? Gre za kršitev enakosti volilne pravice, saj ljudje niso imeli možnosti glasovanja,” je zapisal.

SDS je sicer že pred volitvami opozarjala na nezakonita volišča, ki so bila na predčasnih volitvah organizirana zunaj volilnih okrajev. Kasneje je bilo ugotovljeno, da skoraj polovica okrajnih volilnih komisij ni bila sestavljena v skladu z zakonom. Ta namreč pravi, da je predsednik okrajne volilne komisije sodnik, podpredsednik pa ne sme biti sodnik. V kar 40 primerih pa je imela OVK tako na predsedniškem kot na podpredsedniškem mestu osebo iz sodniških vrst. Nepravilnosti pa so se pojavile tudi zaradi neažuriranih volilnih imenikov, primerov nedopustnega ravnanja z glasovnicami, bili so tudi primeri, ko so posamezniki prejeli več glasovnic. Javnost buri tudi (ne)delovanje spletne strani DVK v ključnih trenutkih štetja in prikaza glasov. Zadnja nepravilnost se je pojavila včeraj, ko DVK na štetje glasovnic iz tujine ni povabila predstavnika list SDS, kasneje pa so se izgovorili, da so povabili napačno osebo.