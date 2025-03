Siol začel ogrožati 24ur, na Telekomu odstavili direktorja

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Ko se je Siol.net pobral po tem, ko je bil lani dva meseca celo na tretjem mestu po dosegu in je začel po številu bralcev celo ogrožati portal POP TV 24ur.com na prvem mestu, je nadzorni svet Telekoma konec februarja odstavil direktorja Igorja Gajsterja z vrha družbe TSmedia, ki je izdajateljica spletnega portala Siol.net.

Da se je odstavitev zgodila, ko je Siol.net začel ogrožati POP TV, kaže meritev oglaševalske zbornice MOSS.

Grafika po podatkih MOSS-a kaže povečanje dosega vseh večjih medijev, ob hkratnem upadu 24UR.COM. Skupno število mesečnih uporabnikov se je rahlo povečalo:

Tudi na POP TV je decembra lani prišlo do pomembne kadrovske menjave, po desetletju je odgovorno urednico Tjašo Slokar Kos nasledil Damjan Košec. A Slokar Kosova je vodila televizijski program in ne spletnega portala 24ur.com.

Kot sem poročal so za direktorja konec februarja na Telekomu imenovali Rolanda Žela, ki je že bil direktor v času vlade Marjana Šarca. V času Žela je Siol.net po dosegu večkrat zdrsnil na tretje mesto. Odstopil je po tem, ko je Šarec vrgel puško v koruzo in se vrnil na obrambno ministrstvo, kjer je imel zamrznjeno delovno mesto. Po njegovem odhodu sem kot odgovorni urednik prevzel vodenje portala za dve leti in pol, v tistem času je bil Siol.net po dosegu ves čas drugi. Od čistke, ki jo je izvedla vlada Roberta Goloba so šli številke najprej nekaj časa navzdol, drugo mesto so za dva meseca celo že spet izgubili, a zadnje mesece se je Siol.net popravil. Primerjalno s prejšnjimi leti pa še vedno močno izgublja po povprečnem času branosti, a po tem kriteriju izgubljata tudi portal POP TV 24ur.com in portal RTVSLO.SI.

Se je čas, ki ga bralci povprečno posvetijo RTVSLO.si, 24UR.COM in SIOL.NET zadnje mesece nekoliko popravil:

Ko gre za povprečno mesečno število bralcev je v primerjavi z januarji zadnji dve leti izgubil portal 24UR.COM, pridobil pa SIOL.NET, ki ne zaostaja več veliko. Branost je sicer zadnje čase z izjemo 24UR.COM poskočila vsem večjim portalom, kar je tudi posledica večje skupnega števila bralcev, ki so obiskali medije.

Vsi podatki v članku so povzeti po merjenju obiskanosti spletnih strani MOSS, ki poteka pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice (SOZ) od leta 2006 in po rezultatih, ki jih o dosegu in povprečnem dnevnem času spremljanja obiskovalca javno objavlja oglaševalska zbornica. Še podrobnejše rezultate in podatke za daljše časovno obdobje si lahko ogledate tukaj: https://www.moss-soz.si/rezultati/.

V raziskavo MOSS so vključeni le mediji, ki so se za to sami odločili in za meritev tudi plačajo. Ti mediji prejmejo tudi veliko podrobnejše vsakodnevne podatke o branosti portalov. Ker me bralci to pogosto vprašujejo: med mediji, ki jih meri MOSS, ni portala Nove24TV in zaradi tega podatki za ta medij niso prikazani.

Spletni časopis tudi ni med prikazanimi mediji, ker si dodatnih stroškov kot majhen igralec na trgu ne more privoščiti. Kot urednik več največjih medijev v državi pa sem v preteklosti imel dostop do podrobnejših dnevnih podatkov.

Podatki o branosti Spletnega časopisa po mesecih, merjeno z vtičnikom Jetpack, (podobni so rezultati tudi po meritvi googlove analitike), vključeni so tudi podatki za del marca, pa so doslej takšni:

Število všečkov in komentarjev ni prikazano, ker za všečke komentiranje uporabljam drug vtičnik.