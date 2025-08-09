24.5 C
Siol.net za vladno propagando proti Izraelu brutalno krši novinarske standarde

FokusSlovenija
Zamenjave na Siolu niso prinesle izboljšanja, kvečjemu obratno. (foto: STA / arhiv Demokracije)

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Po prijavi, ki jo je neznano kdo poslal policiji v Novi Gorici, ki prijavitelja ni pripravljena razkriti, češ da morajo varovati zasebnost, je državni Siol.net, kjer je Robert Golob izvedel kar dve čistki s predčasno menjavo odgovornega urednika in direktorja, objavil naslov, v katerem trdi, da na Soči dopustuje izraelski vojak, ki je izvajal vojna hudodelstva v Gazi.

Naslov, ki je brez vsakega pogojnika, čeprav gre le za prijavo in še niti nobenega sodnega postopka ni, kaj šele obsodbe, je primer povsem namernega kršenja kodeksa novinarske etike v mediju, ki je v lasti državnega Telekoma.

Še posebej nenavadna je objava, ker so za direktorja tam iz vlade nastavili Rolanda Žela, prej pomembnega funkcionarja ministrstva za obrambo, ki ni amater, ko gre za vojsko, obveščevalne službe in mednarodne odnose.

V času, ko vlada sprejema čudaške sankcije proti Izraelu in ukinja posle, ki jih ni, da bi odvrnila pozornost od svojih domačih neuspehov, je zelo malo verjetno, da gre za slučajen uredniški spodrsljaj, ker bi tam nič ne razumeli.

Tako so objavili trditev o hudodelstvu brez vsakega pogojnika:

Kodeks etike društva novinarjev določa: “Novinar upošteva, da nihče ni kriv, dokler to ni ugotovljeno z odločitvijo pristojnega organa. Kadar odločitev ni dokončna ali pravnomočna, mora novinar na to opozoriti.” Pa tudi: “Ko novinar objavlja nepotrjene informacije, govorice ali ugibanja, mora na to opozoriti.”

Povrhu bi morali, ker gre za izjemno hude obtožbe, vsaj poskusiti pridobiti odziv, denimo, Izraela.

Ravnanje medija v lasti državnega Telekoma je primer sovražnega govor in spodbujanja mednacionalne nestrpnosti.

Po opozorilu, da ravnajo skrajno sporno, so na Siol.net popravili naslov in zdaj s pogojnikom pišejo, ali je res na dopustu na Soči. O hudodelstvih, čeprav ni nobene sodbe, pa še vedno ne dvomijo:

Kakšni so odzivi pa kaže ta polemika:

Izrael je demokratična in pravna država, v kateri procesirajo zločine in lahko torej postopek poteka tudi tam. Ne počnejo pa tega v Gazi, ki jo vodi Hamas, kjer ni nikakršnega neodvisnega sodstva.

