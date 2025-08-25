Simon Maljevac za storitev, ki je še sploh ni, popoldanskim s.p.-jem vsak mesec zaračuna šest evrov!

Piše: Celjski glasnik

Kmalu bosta minila dva meseca, odkar je Simon Maljevac z vlado Roberta Goloba pričel pobirati nov davek za dolgotrajno oskrbo, a pri tem ni sposoben urediti začetka izvajanja te storitve.

Tako denimo državljani že dva meseca plačujejo po odstotek od svoje neto plače, hkrati pa tudi en odstotek plačujejo delodajalci, a nihče te storitve danes še ne more koristiti.

Ne le, da za dolgotrajno oskrbo, ki je še ni, trgajo 1% bruto plače z vsemi dodatki, 1% trgajo še delodajalcu, če pa imate popoldanski s.p. vam kljub temu, da ste storitev, ki je ni, že plačali, zaračunajo še enkrat 6€ vsak mesec oz. 72€ na leto https://t.co/Z3aW0yUm1S — Matej Lahovnik (@LahovnikMatej) August 20, 2025

Za piko na i pa naj bi bili do te storitve upravičeni tudi ilegalni migranti oziroma azilanti, ki pa namesto plačevanja v ZZZ in ZPIZ blagajno, prejemajo bogate transferje. In da je v Sloveniji narobe svet, si je ekonomist dr. Matej Lahovnik zaradi tega opozorila prislužil postopek na Univerzi v Ljubljani s strani Pravne mreže, ki nenazadnje močno služi trenutni oblasti. Ravno dr. Lahovnik opozarja, da tudi popoldanski s. p.-ji močno občutijo to odločitev vlade, ki ne nudi plačane storitve.

“Ne le, da za dolgotrajno oskrbo, ki je še ni, trgajo 1% bruto plače z vsemi dodatki, 1% trgajo še delodajalcu, če pa imate popoldanski s.p. vam kljub temu, da ste storitev, ki je ni, že plačali, zaračunajo še enkrat 6€ vsak mesec oz. 72€ na leto,” opozarja dr. Matej Lahovnik.