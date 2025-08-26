Si v Levici in koaliciji ob računih staršev za šolske potrebščine še upajo trditi, da imamo brezplačno šolstvo in zdravstvo?

Piše: Celjski glasnik

Predvsem stranke Levica, ki ji nato sledi vsa koalicija, so polna usta socializma in ustvarjanje brezplačnega šolskega in zdravstvenega sistema.

A ne eden ne drugi danes pod svobodo nista brezplačna! V zdravstvu zdravniki in direktorji odhajajo kot po tekočem traku, zato se čakalne bode daljšajo, ljudje pa lahko do storitve pridejo samo s plačilom. V šolstvu pa ob prihajajočem novem letu starši zapravijo od sto pa do tisoč evrov za šolske potrebščine.

Prilagam račun za OŠ potrebščine.

Hej, @strankalevica et co., mar še vedno trdite, da je zdravstvo in šolstvo v svobodi brezplačno? Kdaj manj države in več svobode za vse in ne le za vašo izbrano peščico?https://t.co/kVAwIJFrkC https://t.co/dZtdwnmB4W pic.twitter.com/JrXrWIpFJc — F.M. Dostojevski🙏🕊️🇸🇮 (@Slovenec_sem7) August 21, 2025

Nič boljšo sliko pa danes nimamo na področju dolgotrajne oskrbe. Medtem ko elita ljudi prepričuje o tem, državljani vsak mesec namenijo dva odstotka od svojega dohodka. “Pa teza Svobode, da je sedaj dolgotrajna oskrba brezplačna zahteva tudi posebno obravnavo. Če je brezplačna, čemu potem prispevek za dolgotrajno oskrbo. Ti ne razumejo nič, ali pa se delajo nevedne in upajo, da bodo volivci še enkrat padli na ta blef,” opozarja Tilen Majnardi.

Ob tem pa starš šoloobveznega otroka pripenja račun za šolske potrebščine in se sprašuje ali je tudi šolstvo po mnenju koalicije brezplačno. “Prilagam račun za OŠ potrebščine. Hej, @strankalevica et co., mar še vedno trdite, da je zdravstvo in šolstvo v svobodi brezplačno? Kdaj manj države in več svobode za vse in ne le za vašo izbrano peščico?” Tako ob znesku skoraj 250 evrov akterje sprašuje uporabnik družbenega omrežja.