Si je Golob premislil glede papeža? Dan žalovanja po novem samo na soboto

Piše: C. R.

Vlada je na današnji dopisni seji sklenila, da ob smrti papeža Frančiška za soboto razglasi dan žalovanja. Ob tem je predlagala organizatorjem dogodkov in različnih prireditev od četrtka do sobote, naj upoštevajo spomin na pokojnega papeža, na primer z minuto molka. Zastave na poslopjih državnih ustanov bodo na dan žalovanja spuščene na pol droga.

Vlada je ob smrti papeža Frančiška, ki je po 12 letih na čelu katoliške cerkve umrl na velikonočni ponedeljek v starosti 88 let, izrazila spoštovanje do njegovega izjemnega prispevka k svetovni skupnosti. “Obdobje njegovega pontifikata je bilo zaznamovano z vztrajnim prizadevanjem za svetovni mir, spodbujanjem socialne pravičnosti in uveljavljanjem enakosti med ljudmi,” piše v sporočilu za javnost po dopisni seji vlade.

Vlada je še poudarila, da je papež Frančišek s svojo skromnostjo, odprtostjo in zavezanostjo pomoči revnim in odrinjenim pustil neizbrisen pečat. Poudarjal je pomen varovanja okolja in človekovega dostojanstva ter s tem postavljal zgled voditelja, ki presega meje religij, kultur in narodov, so dodali.

Z razglasitvijo dneva žalovanja se je Slovenija pridružila številnim državam, ki so se na tak način poklonile spominu na pokojnega papeža.

Njegova rodna Argentina je razglasila teden dni žalovanja, Italija pet, Indija pa tri. Za soboto, ko bosta pogreb in pokop Frančiška, sta dan žalovanja med drugim razglasili Hrvaška in Poljska.