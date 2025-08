Shod za Velenje: Titov trg naj postane Mestni trg, Kardeljev pa Trg rudarjev

Piše: Sara Kovač

V soboto se je pred Občino Velenje zbralo večje število občanov pa tudi podpornikov iz drugih krajev Slovenije, ki so se odzvali pobudi za spremembo poimenovanja dveh osrednjih javnih površin v mestu. Shod, ki ga je organiziral Andrej Jevšenak, je bil miren, spoštljiv in vsebinsko naravnan – z jasno željo po simbolni prenovi mesta, ki naj se obrne k vrednotam, ki povezujejo, ne pa razdvajajo. Organizator je ob tem zapisal: “Veseli me, da se je zbralo kar lepo število dobromislečih ljudi. Povedali smo, kaj mislimo, z namenom, da bo Velenje čim prej postalo normalno evropsko mesto.”

Na dogodku sta bila prebrana dva prispevka, ki sta požela glasno odobravanje navzočih. Prvi govor je poudaril pomen preimenovanja Titovega trga v Mestni trg in Kardeljevega trga v Trg rudarjev. Pobuda ne želi brisati zgodovine, temveč jo osvetliti v duhu časa, v katerem živimo danes – kot celovit odsev vrednot, ki naj povezujejo lokalno skupnost.

“Ime Mestni trg predlagamo zato, ker ta prostor danes predstavlja središče mestnega utripa – je prostor za vse ljudi, ne glede na njihovo politično, zgodovinsko ali kulturno pripadnost,” so zapisali. “Pri Trgu rudarjev pa gre za priznanje delu, trudu, žrtvam generacij, ki so z rokami gradile to mesto – ne ideološko, temveč življenjsko.” Poudarili so tudi, da je “napočil čas, da javni prostori odražajo združujoče vrednote, ne razdvajajoče simbole”.

Velenje je in ostaja mesto rudarjev

Drugi prispevek pa se je globlje dotaknil pomena poimenovanja krajev. Javne površine ne bi smele nositi imen brez vsebine ali celo z razdiralnim zgodovinskim ozadjem, temveč morajo odsevati tisto, kar je pomembno in vredno za skupnost. “Kaj je Velenje? Velenje je mesto rudarjev,” piše v besedilu, ki spominja na generacije, ki so z delom v rudniku omogočile razvoj mesta in regije.

Letošnje leto, ko Premogovnik Velenje praznuje 150-letnico delovanja, je bilo po mnenju govorcev idealna priložnost za takšno simbolno gesto: da se vsem tem delavcem in njihovim družinam poklonimo s trajnim spomenikom – Trgom rudarjev. “Naj ime našega trga ne poveličuje zločinske plati zgodovine, ampak oznanja in opozarja na to, kar Velenje je: mesto rudarjev,” so poudarili.

Pobuda, ki ne deli – ampak vabi k dialogu

Udeleženci in organizatorji shoda so poudarili, da njihov predlog ni usmerjen proti nikomur, temveč v prihodnost. V ospredje postavljajo spoštovanje, pogum in skupno iskanje poti k sobivanju v pluralni, demokratični skupnosti. “Naša pobuda ni usmerjena proti nikomur. Je povabilo k dialogu, k spoštovanju vseh pogledov, a tudi k pogumu, da pogledamo naprej.”

Poziv k novemu srečanju

Organizatorji so izrazili zadovoljstvo, da niso sami v tem razmišljanju. Zato so napovedali novo srečanje v soboto, 6. septembra 2025, znova pred Občino Velenje. “Upamo, da se spet srečamo še v večjem številu dobromislečih ljudi,” je zapisal Jevšenak.