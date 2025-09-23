Sedaj tudi uradno: Valentin Areh s TV Slovenija odpuščen nezakonito!

Piše: Moja Dolenjska

Višje delovno sodišče v Ljubljani je potrdilo sodbo delovnega sodišča, s katero je to ugotovilo, da je vodstvo TV Slovenija, ki ga je kmalu po volitvah nastavila vlada Roberta Goloba, nezakonito odpustilo uglednega novinarja Valentina Areha. Sodba je pravnomočna.

Spomnimo. Politično nastavljeno vodstvo TV Slovenija je Arehu in več sodelavcem oddaje TV Panorama na TV Slovenija kmalu potem, ko je prevzelo položaje, ponudilo nove delovne pogodbe, ki pa so bile bistveno slabše od prejšnjih. Tiste, ki nanje niso pristali, pa so odpustili iz poslovnih razlogov.

Med tistimi, ki niso pristali na politično degradacijo, je bil tudi Areh, ki je zoper odločitev, da mu iz poslovnih razlogov preneha delovno razmerje, na sodišče vložil tožbo.

V sodbi mu je delovno sodišče pritrdilo. Kot je ugotovilo, odpoved delovnega razmerja Arehu ni bil poslovni razlog, ampak želja vodstva po znižanju plače. Zato je ugotovilo, da je bila odpoved pogodbe o zaposlitvi nezakonita, TV Slovenija pa naložilo, da mora Arehu izplačati vse zaostale plače.