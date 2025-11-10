Sebastjan Jeretič: “Ta vlada je začela mandat z amnestijo prekrškov in z napadom na policiste, ki so izvajali svoje naloge.”

Piše: Celjski glasnik

Da so obtožbe predsednice republike Nataše Pirc Musar o tem, kako smo vsi krivi za stanje, ki ga danes spremljamo na Dolenjskem, neresnične, kaže tudi dejstvo z začetka vlade Roberta Goloba.

Mnogi so namreč pozabili, da je bila ena prvih potez Golobove vlade ukinitev oziroma amnestija za vse tiste, ki so v času kovida delali nerede ter nenazadnje napadali policiste, ki so skrbeli za upoštevanje koronskih ukrepov.

Ali pa spoštovati obstoječe. Prvi korak do reda je kultura spoštovanja pravil in kaznovanja prekrškov. Ta vlada je začela mandat z amnestijo prekrškov in z napadom na policiste, ki so izvajali svoje naloge. Posledica je zdrs v naravno stanje. #NovaDružbenaPogodba https://t.co/O2TzsZZ20U — Sebastjan Jeretič (@NeuroVirtu) November 4, 2025

S to svojo potezo pa je Golobova vlada pokazala, da imajo tako ulični razgrajači večje težo, kot zakoni katere skušajo izvrševati policisti. In to se nam danes odraža na Dolenjskem, ko nekatere romske skupnosti policistov dejansko več ne upoštevajo, hkrati pa večkratni, ponavljajoči se prekrški niso kaznovani. Največja ironija pa je, da ravno ti, ki so takrat zagovarjali ukrepanje Goloba, danes govorijo, kaj vse bi morala storiti država in eden takšnih je Franci Kek.

Vendar ima tudi za takšne Sebastjan Jeretič odgovor, s katerim tudi spomni, zakaj smo danes tam, kjer smo: “Ali pa spoštovati obstoječe. Prvi korak do reda je kultura spoštovanja pravil in kaznovanja prekrškov. Ta vlada je začela mandat z amnestijo prekrškov in z napadom na policiste, ki so izvajali svoje naloge. Posledica je zdrs v naravno stanje.“