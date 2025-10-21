Sebastjan Jeretič: “Kaj pa oni vedo o tem? Nimajo oni superračunalnika, da bi upoštevali doprinos vrhuuuuuunskega managerja”

Piše: Celjski glasnik

Populistične manipulacije Roberta Goloba z obvezno božičnico in štirimesečnim podaljšanjem veljavnosti vinjet ne prinašajo uspeha, ko gre za uspešnost ter razvoj države.

Dejansko je vlada v treh letih naredila ravno toliko, da nas bodo naslednje leto, kot kaže, že s svetlobno hitrostjo prehitevale Hrvaška in Poljska. Če je Slovenija iz kovidne krize izšla kot zmagovalka, danes tone v ozadju in caplja za ostalimi državami.

Kaj pa oni vedo o tem? Nimajo oni superračunalnika, da bi upoštevali doprinos vrhuuuuuunskega managerja 🙄 IMF znižal napoved rasti BDP Slovenije na 1,1 odstotka https://t.co/20wVOhDnOD — Sebastjan Jeretič (@NeuroVirtu) October 14, 2025

Da se svetovnih institucij ne da pretentati, kaže tudi napoved Mednarodnega denarnega sklada (IMF), ki Sloveniji za konec leta napoveduje črn scenarij. Tako naj bi rast BDP v Sloveniji znašala zgolj 1,1 odstotka kar je nižja napoved od prvotnih obetov, in to več kot za 50 odstotkov, Če so se še lani napovedi gibale okoli 2,6 odstotka, smo sedaj na dobrem odstotku rasti BDP.

Takšne številke ne samo, da so daleč od najboljših v evro območju, ampak so celo daleč za povprečjem. A politični analitik Sebastjan Jeretič vidi težavo drugje: “Kaj pa oni vedo o tem? Nimajo oni superračunalnika, da bi upoštevali doprinos vrhuuuuuunskega managerja IMF znižal napoved rasti BDP Slovenije na 1,1 odstotka.”