Se vendarle premika? Vesna Vuković, Barbara Kolenko Helbl in Alenka Bratušek kazensko ovadene

Piše: Nova24tv.si

Na Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije in na Policijo je bila vložena prijava suma storitve kaznivega dejanja zoper tri nekdanje javne funkcionarke: nekdanjo generalno sekretarko Gibanja Svoboda Vesno Vuković, nekdanjo generalno sekretarko Vlade RS v času vlade Roberta Goloba, Barbaro Kolenko Helbl ter ministrico Alenko Bratušek. Vložil jo je davčni svetovalec, ki je tudi lobist z licenco Komisije za preprečevanje korupcije ddr. Rok Snežič.

Po njegovem mnenju naj bi kot uradni osebi imeli informacije o domnevnem kaznivem dejanju velike tatvine, ki naj bi jo storila ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, in tega nista prijavili pristojnim organom pregona.

“Vesna Vuković in Barbara Kolenko Helbl sta po mojem mnenju osumljeni storitve kaznivega dejanja po 281. členu Kazenskega zakonika Republike Slovenije (Opustitev ovadbe kaznivega dejanja ali storilca). Drugi odstavek navedenega člena določa:

“Uradna oseba, ki zavestno opusti ovadbo kaznivega dejanja, za katero zve pri opravljanju svoje službe, če je zanj z zakonom predpisana kazen treh ali več let zapora, storilec pa se preganja po uradni dolžnosti, se kaznuje z zaporom do treh let,” je zapisal v prijavi Snežič.

Podlaga za sum so posnetki telefonskih pogovorov, ki so bili v mesecu marcu objavljeni na spletu. Po javno dostopnih informacijah naj bi njihovo avtentičnost potrdili tuji forenzični strokovnjaki. Iz vsebine teh posnetkov naj bi po navedbah prijave izhajalo, da sta obe funkcionarki seznanjeni z domnevnim nezakonitim ravnanjem Bratuškove v zvezi z javnimi sredstvi.

Snežič prav tako meni, da obstaja sum, da je Alenka Bratušek storila kaznivo dejanje velike tatvine. Policijo in Specializirano državno tožilstvo poziva, naj okoliščine preverita in opravita vse potrebne postopke za ugotovitev, ali obstajajo elementi kaznivih dejanj, navedenih v prijavi.

Spomnimo, da so se marca 2026 na družbenih omrežjih (med drugim na Facebook strani “Maske padajo #nismofejk” in podobnih kanalih) pojavili posnetki domnevnih pogovorov med Vesno Vuković in Barbaro Kolenko Helbl. V enem izmed njih naj bi Vuković omenjala, da ji je vir “direkt povedal, kje Alenka krade”, pri čemer naj bi šlo za milijonske zneske v povezavi s projektom gradnje drugega tira (2TDK) in podjetjem iz Štajerske.

Po objavi marca 2026 so jih sprva vse tri omenjene osebe označile za ponarejene oziroma obdelane z umetno inteligenco, vendar so neodvisne forenzične analize in uradna preiskava pokazale nasprotno.